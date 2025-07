Phasmophobia har solgt 25 millioner eksemplarer

HQ

Vi behandler vanligvis spill som selger mer enn én million eksemplarer som en ganske stor suksess, spesielt innen indie- og AA-bransjen. De som kan gå lenger og overgå fem millioner er ofte sjeldne, og de som bryter tosifrede tall enda mer. Ta Elden Ring som et eksempel. Etter tre år på markedet og en enorm fanskare, passerte spillet nylig 30 millioner solgte eksemplarer, noe som gjør det til et av de bestselgende spillene gjennom tidene. Phasmophobia følger hakk i hæl.

Jepp, Kinetic Games har kunngjort at Phasmophobia nå har solgt 25 millioner ganger. Denne utrolige bragden er enda mer imponerende med tanke på at spillet ennå ikke har forlatt Early Access. Det kom nylig til konsoller, men det er fortsatt i en forhåndsvisningstilstand og ikke 1.0-bygget, og likevel har det solgt flere eksemplarer enn de fleste spill kunne håpe å nå i sine villeste drømmer.

Det er fortsatt ikke noe ord om når den "komplette" versjonen av spillet vil lanseres, til tross for at det nærmer seg fem år i Early Access, men nylig rapporterte vi om den siste oppdateringen for Phasmophobia og til og med Blumhouses plan om å gjøre spillet til en storfilmatisering.