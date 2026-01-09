Phasmophobia-utvikler blir utgiver med nytt navn

HQ

Det er slett ikke uvanlig å se indie-utviklere som oppnår ubegrunnet suksess, sette noe av sin stjernestatus tilbake i indie-bransjen ved å åpne forlagsselskaper for å fremme fremtidige indie-hits. TinyBuild er ett eksempel, men det finnes mange andre, inkludert Poncle, Dotemu, Annapurna Interactive, og så videre. Nå ønsker også skaperen av Phasmophobia å komme inn i dette segmentet.

Kinetic Games har avslørt et nytt forlagsselskap ved navn Kinetic Publishing, som skal bruke noe av stjernestatusen og ressursene som studioet har opparbeidet seg med Phasmophobias 25 millioner salg så langt, til å sette søkelyset på lovende indieprosjekter.

Vi blir fortalt: "Kinetic Publishing har som mål å fremme innovasjon innen uavhengig spillutvikling, og hjelpe team med spill i et bredt spekter av sjangre, med fokus på et lite utvalg, noe som betyr at hvert team kan få meningsfull oppmerksomhet sammen med skreddersydd støtte."

Selskapet vil tilby indiespillere som de representerer økonomisk, juridisk og markedsføringsmessig støtte, i tillegg til utviklingsveiledning i større skala. De vil ta på seg prosjekter fra små team og soloutviklere over hele verden, og vil ha som mål å hjelpe dem med utgivelsesmål 12-18 måneder før lanseringen av spillet.

Vi vet ennå ikke hvilke spill som vil bli representert av Kinetic Publishing, men vi blir fortalt at dette initiativet ikke vil påvirke Phasmophobia utvikling, som vil utvikle seg videre i 2025 med "mye mer som kommer i 2026, inkludert reisen til 1.0-lansering, med Kinetic Games som snart skal avsløre årets veikart."