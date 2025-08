Phasmophobia vil bli utvidet med et nytt diner-kart senere i år

HQ

Det virker ofte sprøtt å tenke på at Phasmophobia fremdeles er et Early Access-spill, fordi det er en av de mest suksessrike titlene gjennom tidene, et spill som har sendt titalls millioner eksemplarer og vist seg å være en megahit på både PC og konsoller. Selv om det er uklart når Phasmophobia vil forlate Early Access, vet vi nå at spillet snart vil bli utvidet med sitt 14. kart.

Kinetic Games har nettopp introdusert fansen til kartet over Nell's Diner. Dette vil være et kart som tilbyr en autentisk representasjon av Americana-kulturen, med en "klassisk diner-disk, komfortable boder og et kjøkken som forbereder noen mindre enn smakfulle møter". Haken er at restauranten har blitt overtatt av spøkelser og gjenferd, og det er din jobb å gå inn i bygningen for å finne ut hvilket overnaturlig vesen som bor i lokalene.

Vi blir fortalt at Nell's Diner er et lite kart som har en størrelse som ligner på husene i Phasmophobia. Vi vet ennå ikke nøyaktig når det vil lanseres i spillet, men vi er lovet at det vil skje en gang i 2025.

Utover dette avslørte Kinetic til og med den faste lanseringsdatoen for Grafton Farmhouse kartomarbeiding, som kommer til alle plattformer så snart neste uke, 12. august.