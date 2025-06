Phasmophobias Chronicle-oppdatering er ute nå

HQ

Utvikler Kinetic Games har nettopp bekreftet at den neste store oppdateringen for Phasmophobia faktisk er ute nå. Denne er kjent som Chronicle -oppdateringen, og vil introdusere spillendringer, nye funksjoner og verktøy, og en bølge av feilrettinger også, noe som gjør det til en å se opp for.

Et av de største tilskuddene er å se Sound Recorder lagt til i spillet, med dette er et nytt verktøy som er designet for å ta opp paranormale lyder og deretter aktivere to nye medietyper av video og lyd. Dette betyr også at Photos -fanen har blitt omarbeidet til en Media -fane, der du kan finne disse nye formene for opptak og fangst.

I tillegg til dette kan du nå bruke videoopptakeren til å dokumentere og fange opp overnaturlige hendelser på en bedre og enklere måte, og du kan til og med bruke CCTV-enheten i navbilen på en mer effektiv måte som en del av overhalingen.

Kinetic lover også "en rekke unike utfordringer gjennom hele året" som en del av Chronicle -oppdateringen, inkludert "oppdaterte lanseringsutfordringer og utstyrsfokuserte utfordringer med forbedringer av valgfrie mål."

Utvikleren delte til og med en ny titt på den kommende omarbeidelsen av Grafton Farmhouse -kartet, med noen få bilder som du kan se nedenfor.