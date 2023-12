Phil Spencer anerkjenner etterspørselen etter et nytt Banjo-Kazooie

HQ

Appetitten på et helt nytt Banjo-Kazooie -spill har fortsatt å vokse de siste årene. Vi har nylig sett duoen slåss i Smash Bros. Ultimate og debutere på Nintendos Switch Online-tjenesten, men en fullverdig retur har ennå ikke materialisert seg.

Xbox-sjef Phil Spencer er klar over denne etterspørselen, og i et intervju med Windows Central sa han: "Du har sett av historien vår at vi ikke har tatt tak i alle spillserier som folk gjerne vil at vi skal ta tak i - Banjo-fans, jeg hører deg. Men det er sant at når vi finner det rette teamet og den rette muligheten, elsker jeg å gå tilbake for å se på historier og figurer som vi har sett tidligere."

Så det er kanskje ikke det rette tidspunktet for en ekte Banjo-oppfølger, men la oss håpe at det rette teamet snart dukker opp for å yte disse kjære figurene rettferdighet.