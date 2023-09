Phil Spencer: De lekkede dokumentene er "godt over et år gamle, og planene våre har utviklet seg"

HQ

Microsoft ble i går utsatt for en enorm lekkasje som inneholdt personlige e-poster, dataark for internt bruk og fremtidsplaner for Xbox. Dataene var imidlertid generelt minst ett år gamle, og mange dokumenter var mye eldre enn det.

Når Xbox-sjef Phil Spencer nå kommenterer lekkasjen, er det nettopp de gamle dokumentene han fokuserer på, og han beklager at teamets harde arbeid har blitt lekket på denne måten. Han sier også at planene har endret seg siden dokumentene ble produsert. I et internt brev til de ansatte forklarer han (via The Verge):

"Jeg vet at dette er skuffende, selv om mange av dokumentene er godt over ett år gamle og planene våre har utviklet seg."

Offentlig skriver Spencer på X at det er trist å se lekkasjene spres på denne måten, og understreker igjen at de ikke bør tas som sannheter ettersom ting har endret seg:

"Det er vanskelig å se teamets arbeid delt på denne måten fordi så mye har endret seg, og det er så mye å glede seg til akkurat nå og i fremtiden. Vi vil dele de virkelige planene når vi er klare."

Lekkasjen ser ut til å ha vært Microsofts egen feil, inkludert planer om en oppdatert Xbox Series X neste år, tanker om å kjøpe opp Nintendo, kommende remastere av The Elder Scrolls IV: Oblivion og Fallout 3, og mye, mye mer.