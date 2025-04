Phil Spencer er "veldig spent" på Xbox-håndholdte i år

HQ

Vi vet at Microsoft jobber med bærbare Xbox-enheter, ettersom det også tydelig har antydet at den første av dem er i samarbeid med Asus med en planlagt utgivelse senere i år.

Microsofts spillsjef Phil Spencer går nå rett på sak, og sier i et intervju med iJustine at han er veldig entusiastisk over planene når han blir spurt om hva Xbox har i vente for 2025 (transkribert av Pure Xbox) :

"Vi har ertet og snakket om håndholdte enheter, og jeg er veldig spent fordi vi begge reiser, og noen ganger kan du ikke alltid ta med deg konsollen din eller hele spillbordet ditt."

Spencer utdyper igjen hvordan han ønsker å omdefinere hva Xbox skal være med et økosystem som er tilgjengelig overalt og hele tiden :

"Men det handler egentlig om å bygge opplevelsen rundt personen, og det er det som virkelig gjør meg begeistret. [Xbox] er ikke én enkelt enhet i sentrum, det er ikke ett spill, det er spilleren - å sørge for at alle spillene dine er tilgjengelige, alle dine lagrede spill, alle dine rettigheter er tilgjengelige uansett hvor du går."

Vi kommer tilbake når vi ser mer fra den kommende Asus Xbox-enheten, og lærer hvordan den vil fungere med Xbox-konsoller, tidligere spill og spesielt fremtidige spill.