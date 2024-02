Phil Spencer forsikrer de ansatte om at Xbox vil fortsette å produsere konsoller.

HQ

Ryktene om Xbox-titler på flere plattformer har dominert spillverdenen den siste uken. Spekulasjonene tiltok, og Phil Spencer fortalte på X at Xbox ville avholde en "forretningsoppdatering" neste uke for å sette tingene på plass.

I forbindelse med denne kommende oppdateringen skal Xbox-sjefen ha holdt et møte med alle ansatte forrige tirsdag, der han forsikret de ansatte om at selskapet fortsatt er opptatt av å lage konsoller. Ifølge journalisten Shannon Liao ble det her også bekreftet at førsteparts Xbox-spill vil komme til "flere typer enheter".

"Selskapet holdt et internt møte på tirsdag der Spencer fortalte de ansatte at det ikke var noen planer om å slutte å lage konsoller, og at Xbox fortsatt ville være en del av en strategi som involverer flere typer enheter."

Takk, Eurogamer.