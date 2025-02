Phil Spencer har beroligende nyheter for de som er bekymret for at Xbox-spill skal forsvinne

HQ

Det er ingen hemmelighet at Xbox-salget går tregt og at Microsoft derfor har valgt å utvide oppfatningen av hva en Xbox kan være, og også gjort det mulig å spille selskapets spill på andre formater, først og fremst PlayStation 5, men det snakkes også mye om Switch 2.

Til tross for at Microsoft har bekreftet at det er både en ny kraftig Xbox-konsoll og en bærbar enhet på vei, har noen vært bekymret for at de kan miste spillene de har kjøpt. i et nytt XboxEra-intervju tar Microsofts spillsjef Phil Spencer opp dette, og kommer med en beroligende melding :

"Jeg ønsker å vise respekt for de som gir uttrykk for sine bekymringer. For meg, som om jeg skjønner det. Og jeg ville aldri vært respektløs mot noen som kommer til meg og er bekymret. Jeg har et bibliotek med spill på Xbox-konsollen. Jeg vil være sikker på at jeg kan fortsette å spille de spillene. Kommer vi fortsatt til å ha maskinvare? Kommer vi fortsatt til å kunne spille spillene slik vi alltid har gjort? Kommer jeg til å måtte leie alle spillene mine? Kan jeg fortsatt kjøpe spill? Alt det der."

Spencer fortsatte med å påpeke at det alltid har vært viktig for Microsoft at du kan fortsette å nyte alle spillene dine, selv for eldre formater, og at dette er noe de har tenkt å fortsette med:

"Jeg skjønner det. Jeg skjønner spørsmålene. Jeg synes vi har vist respekt for folks biblioteker gjennom generasjonene med back-compat og Play Anywhere, og det vil jeg fortsette å gjøre. Du kan kjøpe alle spillene som er i Game Pass, vi prøver ikke å tvinge alle inn i én forretningsmodell. Spill spillene slik du ønsker å spille dem."

Kort sagt høres det ut som om Xbox-spillene dine er sikre også i fremtiden.