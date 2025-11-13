Phil Spencer har ingenting annet enn ros for Valves nylig annonserte Steam Machine

HQ

Det har gått mange rykter om neste generasjon Xbox, og flere og flere rapporter peker mot en hybridløsning som kan kjøre både PC- og Xbox-spill. Tanken ser ut til å være at du vil kunne kjøpe spill fra hvilken som helst butikk du ønsker (for eksempel Epic Games Store, Steam eller Xbox Store), og at alle spillene deretter vil være synlige fra en enkelt meny.

Men Valve har tydeligvis tenkt i lignende baner, og onsdag kveld overrasket de alle med å annonsere Steam Machine, en konsoll-lignende PC med ytelse som mer enn konkurrerer med dagens konsoller, noe som gjør det mulig å ha en stilig, kontrollerstyrt datamaskin gjemt bort i TV-møbelet ditt. Man skulle kanskje tro at dette ville stresse Microsoft, ettersom det i stor grad er den samme ideen de ser ut til å ha.

Microsofts øverste spillsjef, Phil Spencer, kommenterte imidlertid Valves satsing på sin vanlige måte ... nemlig med gratulasjoner og ros for ideen, samtidig som han også uttalte at dette vil få spill til å vokse og være bra for Microsoft, ettersom de er en av de største utgiverne på Steam :

Hvis ryktene om Microsofts neste Xbox stemmer, forventes den å bli lansert i 2027, selv om mange håper at den vil bli kunngjort allerede neste år, ettersom Xbox da feirer 25-årsjubileum.