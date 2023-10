Phil Spencer hedrer den tidligere PlayStation-sjefen Jim Ryan

HQ

For noen dager siden ble det kjent at Jim Ryan, mannen som har hatt ansvaret for PlayStation i fire år, har bestemt seg for å pensjonere seg. Dette fikk Phil Spencer til å ta til Twitter (X) for å hylle personen som har vært hans personlige motstander de siste årene. Ikke minst i kontroversen rundt Microsofts oppkjøp av Activision Blizzard som har pågått det siste året.

For til tross for alt vannet under broen er det tydelig at det er mye gjensidig respekt mellom disse to, og Spencer hadde dette å si om Ryan:

"Jim Ryan har vært en stor bidragsyter til bransjen vår og en sterk leder for PlayStation. Jeg ønsker ham lykke til med det neste han gjør. Takk for alt du har gjort for samfunnet de siste 30 årene, Jim."

Hva synes du om Ryans lederskap? Har det vært en god eller dårlig periode for Sony, og hva håper du vil endre seg under den nye PlayStation-sjefen?