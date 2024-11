Phil Spencer hevder at det ikke finnes noen røde linjer på tvers av plattformer i Xbox-porteføljen

HQ

Det har vært ulike rykter og rapporter som har berørt hvordan Xbox vil fortsette å utforske lanseringer på tvers av plattformer. Tiden med ren eksklusivitet for en av de store plattformleverandørene er i stor grad en relikvie fra fortiden, ettersom både Xbox og PlayStation, i tillegg til Nintendo, ofte går inn i PC-markedet, og de støtter til og med ofte Switch-utgaver for sine nyeste utgivelser også. Vi ser til og med at Xbox krysser en grense som mange Xbox-renblodige anser som uoverkommelig, ettersom Microsoft i det siste også har gitt ut førstepartstitler på PlayStation-systemer. Riktignok har dette vært i form av titler av mindre kulturell betydning (som Hi-Fi Rush på grunn av sin aktualitet) eller store flerspillertilbud som drar nytte av en større spillerpool (dvs. Grounded og Sea of Thieves). Selv om det er rimelig å si at Xbox-fans har vært nølende med denne endringen, er det vanskelig å være uenig i denne strategien som Microsoft setter i verk, i det minste er det til vi legger til noen av legendene og titanene i ligningen.

Da diskusjonen om at Microsoft og Xbox til slutt kunne se på å gjøre Halo eller til og med Gears of War tilgjengelig på PlayStation begynte å gjøre rundene, tok det ikke lang tid før mange Xbox-fans uttrykte sin misnøye. Dette førte til en viss tilbakegang i gullrushet på tvers av plattformer, og også mer åpenhet i tilnærmingen, men det ser nå ut til at sjefen Phil Spencer igjen ønsker å smøre hjulene for endring, da han i et nytt Bloomberg-intervju forklarer at ingen deler av Xbox-porteføljen er utenfor grensene.

Spencer uttaler: "Jeg ser ikke noen røde linjer i porteføljen vår som sier 'du må ikke'."

Dette er ikke den eneste avsløringen Spencer kom med i intervjuet, for han kom også inn på oppkjøp og hvordan Microsoft, etter megakjøpet av Activision Blizzard for 68,7 milliarder dollar, fortsatt er på utkikk etter flere selskaper å legge til i rekkene. Det ser ikke ut til at det kommer noen store avtaler med det første på grunn av det faktum at Activision Blizzard -fusjonen fortsatt er i gang, men det kan likevel bli flere mindre oppkjøp.

Spencer utdyper: "Vi ønsker definitivt å være i markedet, og når vi kan finne team og teknologi og kapasitet som legger til det vi prøver å gjøre innen spill i Microsoft, vil vi absolutt holde hodet oppe."

Til slutt snakket Spencer om den lenge ryktede håndholdte Xbox-konsollen, en enhet som han effektivt bekreftet er på vei, men som også fortsatt er noen år fra ferdigstillelse.

Spencer bemerket at mens "forventningen er at vi vil gjøre noe", bekrefter han også at "Jeg tror teamet vårt kan gjøre noe virkelig innovativt arbeid, men vi ønsker å bli informert av læring og hva som skjer nå."

Det ser selvsagt ut til at Microsoft og Xbox vil fortsette å skape bølger de neste årene.