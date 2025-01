Phil Spencer hinter til mulig utvidelse av Starfield til flere plattformer

HQ

I et nylig intervju med Destin Legarie på hans Patreon, Phil Spencer, sjef for Xbox, utløste spenning ved å antyde at det populære rom-RPG Starfield til slutt kan komme til flere plattformer. Spencer understreket at Microsofts strategi er fokusert på å drive en bedre spillvirksomhet i stedet for å holde spill eksklusive. Selv om han ikke bekreftet noe spesifikt, antyder kommentarene hans at fremtidige porter kan være i horisonten. Kan dette bety at Starfield vil lande på konsoller som PlayStation 5 eller til og med den ryktede Switch 2? Det vil tiden vise, men det er tydelig at spillets reise langt fra er over.

