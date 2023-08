Phil Spencer: Konsollprisene vil ikke gå ned

HQ

Under tidligere konsollgenerasjoner var det ikke uvanlig at prisene falt betydelig, slik at du etter noen år kunne kjøpe en Xbox One eller PlayStation 4 for under halvparten av lanseringsprisen.

Til tross for at flere europeiske territorier for tiden tilbyr gode rabatter på PlayStation 5, har det vært lite prisreduksjoner på den nyeste konsollgenerasjonen, som ofte har vært en mangelvare i butikkhyllene.

Nå sier Xbox-sjef Phil Spencer til Eurogamer at vi ikke skal forvente at konsollene kommer til å bli vesentlig billigere i fremtiden.

"Prisene kommer ikke til å gå ned. Vi ser det nå, og det er derfor vi har laget Xbox Series S", sier Spencer. "For oss er prisnivået viktig når vi tenker på hvor maskinvaren vår er på vei og hvordan vi skal nå ut til flere kunder. Men du kan ikke starte med en konsoll til 500 dollar og tro at den skal koste 200 dollar. Det kommer ikke til å skje. Fordi kjernekomponentene du bruker - du er vant til at Moores lov går oppover og til høyre - men komponentene dine... du kan ikke kjøpe dem lenger som maskinvareprodusent, fordi ingen lager den typen RAM eller andre komponenter. Det er ikke slik det var før, da du kunne ta en spesifikasjon og så bruke den i 10 år for å få ned prisene. Det er derfor konsollprisene ligger relativt flatt."

På grunn av økende inflasjon og stor etterspørsel etter komponenter har både Microsoft og Sony valgt å øke den veiledende prisen på sine respektive konsoller siden Xbox Series X og PlayStation 5 ble lansert i november 2020.