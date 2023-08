Phil Spencer mener ikke at mangelen på spillfunksjoner i Series S er et spørsmål om "paritet".

HQ

Da Xbox Series S ble annonsert som et rimelig alternativ til Xbox Series X, var Microsofts budskap klart. Riktignok ville det være visuelle kompromisser som manglende raytracing og lavere oppløsning, men når det gjaldt funksjonalitet, ville spillene til Series S og X være helt identiske.

Dette er i ferd med å endre seg nå, ettersom Microsoft har gitt Larian Studios lov til å publisere det populære rollespillet Baldur's Gate III til Series S uten delt skjerm-samarbeid som er inkludert i Series X-versjonen.

Ifølge Phil Spencer er dette imidlertid ikke et spørsmål om "paritet", og Xbox-sjefen mener også at Series S-eiere forstår at spillene vil kjøre annerledes på deres konsoll.

"Når det gjelder paritet, tror jeg ikke du har hørt fra oss eller Larian at dette handler om paritet", sier Spencer til Eurogamer. "Jeg tror det er mer at samfunnet snakker om det. Det er funksjoner som leveres på X i dag som ikke leveres på S, selv i våre egne spill, for eksempel ray-tracing som fungerer på X, men ikke på S i visse spill. Så en S-kunde som har brukt omtrent halvparten av det en X-kunde har kjøpt, forstår at det ikke kommer til å fungere på samme måte."

Xbox Series S har solgt godt og har hjulpet Microsoft med å kanalisere kunder inn i Game Pass-økosystemet. Samtidig har flere spillstudioer klaget over at den mindre kraftige konsollen er et hinder for å optimalisere spillene deres, og det blir interessant å se om flere vil følge Larian Studios' eksempel og lansere mindre utvannede versjoner til Series S.