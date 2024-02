Phil Spencer mener Sony bør lansere Helldivers II på Xbox.

HQ

I går var den store dagen da Microsoft offentliggjorde fremtidsplanene for Xbox, som inkluderer et utvalg titler i multiformat. Men det betyr ikke at han forventer at Nintendo eller Sony skal gjengjelde tjenesten ved å gi ut spillene sine på Xbox.

I et intervju med Stephen Totilos nyhetsbrev forklarer Xbox-sjef Phil Spencer at "for meg er ikke dette et slags byttesystem. Vi gjør det for å gjøre det bedre for Xbox' virksomhet". Spencer mener likevel at de bør gi ut noen av spillene sine til Xbox, og trekker frem ett eksempel:

"Jeg vil si at når jeg ser på et spill som Helldivers II - og det er et flott spill, all ære til teamet som lanserer det på PC og PlayStation - er jeg ikke helt sikker på hvem det hjelper i bransjen ved ikke å være på Xbox. Hvis du prøver å vri deg til å si at det på en eller annen måte var til fordel for noen et sted."

Helldivers II har blitt en stor hit, og det faktum at Sony lanserte spillet til både PC (den største Sony-utgivelsen noensinne på Steam) og PlayStation 5 har helt sikkert hjulpet på salgstallene. Å legge til enda et format for spillet ville sannsynligvis ha økt dette ytterligere, men hvor mye kan vi bare spekulere på.

Han innrømmer imidlertid at det er behov for eksklusive spill, og at Microsoft vil fortsette å levere slike også:

"Det er en arv i konsollspill at vi kommer til å dra nytte av å levere spill og ikke legge dem ut andre steder. Vi gjør det samme."

Hva tror du, ville det være en fordel for Sony å lansere en flerspillertittel som Helldivers II også på Xbox, i tillegg til PC og PlayStation?

Takk til Game File