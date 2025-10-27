Phil Spencer sier at Forza Motorsport bare hviler i stedet for å bli pensjonert

HQ

Mange ble overrasket da Forza Horizon 5 ble kunngjort, da det representerte et avvik fra prinsippet om vekslende spill, som Microsoft tidligere hadde fulgt med Forza Motorsport og Forza Horizon. Førstnevnte har hatt økende problemer med å opprettholde sin salgsposisjon, mens sistnevnte bare har vokst i popularitet - og etter oppsigelsene hos Motorsport-studioet Turn 10 tidligere i år, fryktet mange at de nå ville bli desimert for å hjelpe til med Horizon-serien fremover, med Motorsport som død og begravet.

Men ... det er ikke tilfelle. Og kilden til den påstanden er Microsofts egen spillsjef, Phil Spencer. I et intervju med Famitsu (takk Windows Central) hadde han dette å si om Motorsport :

"Når det gjelder Forza Motorsport, må vi noen ganger skifte fokus til spill som vil bli utgitt tidligere. Og jeg forstår også at mange mennesker reagerte da omfanget av Turn 10 Studios ble redusert. For vår del er det mange spill som vi ønsker å støtte nøye, og noen ganger gir vi utviklingsteamet litt mer tid slik at de ikke fortsetter å være i en spenningstilstand."

Kort sagt, serien er rett og slett satt på vent inntil videre, og utviklingsteamet vil få den tiden de trenger. Forhåpentligvis betyr dette et større comeback til neste konsollgenerasjon, men uansett må vi nok vente lenge på å finne ut av det.