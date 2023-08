Phil Spencer sier at fremtidige Xbox-lanseringer ikke vil hoppe over Series S

HQ

Microsoft har gitt Larian Studios lov til å publisere Baldur's Gate III på Xbox Series S uten delt skjerm-samarbeid som er inkludert i Series X-versjonen.

Dette har naturligvis gjort eiere av den mindre kraftige versjonen av Microsofts maskinvare litt bekymret for konsollens fremtid, men ifølge Xbox-sjef Phil Spencer er det ingen grunn til bekymring.

"Jeg ser ikke for meg en verden der vi dropper S", sa Spencer nylig til Eurogamer. "Jeg vil sørge for at spill er tilgjengelige på begge, det er jobben vår som plattforminnehaver, og vi er forpliktet til det sammen med partnerne våre."

Selv om Spencer prøver å avfeie bekymringene, skaper Baldur's Gate IIIs kommende lansering på Series S uten co-op et gap mellom de to konsollene, ettersom det er første gang et Xbox Series-spill lanseres uten spesifikke spillfunksjoner for den mindre kraftige konsollen.