Phil Spencer sier at han har spilt Everwild mens han besøkte Rare denne uken

Etter den bejublede kunngjøringen for fem år siden har det vært mer eller mindre stille om Rares kommende tittel Everwild, og lenge handlet ryktene om spillet bare om hikke i utviklingen.

I det siste har det imidlertid vært motsatt, med riktignok kunnskapsrike journalister som Windows Central-redaktør Jez Corden som sier at "utviklingen av Everwild går bra". Et tegn på at Corden har rett og at ting faktisk går fremover, kommer fra Microsofts spillsjef selv, Phil Spencer.

Via Threads kunngjør Spencer at han besøkte Rare denne uken, og tilsynelatende er Everwild nå i spillbar tilstand, som han også skriver :

"Flott dag på Rare, henger med utviklerne ved skrivebordene deres og spiller Everwild."

Vi mistenker at det fortsatt kan ta en stund før vi ser noen mer håndfaste bevis på Everwilds status, men det er åpenbart på ingen måte forlatt, og Spencer minner oss om dette er et godt tegn.