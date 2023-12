Phil Spencer: Vi har ingen planer om å lansere Game Pass på PlayStation og Nintendo

HQ

Det har lenge versert rykter om at Microsoft hadde planer om å lansere Game Pass til flere plattformer, og da først og fremst til PlayStation og Nintendo. Hvis du har håpet på dette, kan du slutte å drømme nå, for det ser ikke ut til at det kommer til å skje i nærmeste fremtid, om noen gang. I et intervju med Windows Central sa Phil Spencer at det ikke finnes noen planer om å lansere Game Pass på noen av plattformene for øyeblikket.

Han sa til mediet: "Jeg vil begynne med å si at vi ikke har noen planer om å bringe Game Pass til PlayStation eller Nintendo. Det ligger ikke i planene våre. Men jeg tror du er inne på det riktige poenget om "hva det betyr å eie en Xbox". Det jeg ønsker å fokusere på, er hvordan vi kan fortsette å innovere for folk som har forpliktet seg til maskinvareplattformen vår. Og hvordan kan vi fortsette å sørge for at de er fornøyde med investeringen i det vi har bygget opp?".

Man skal selvfølgelig aldri si aldri, men det ser ikke ut til at Game Pass har en særlig lys fremtid på andre plattformer for øyeblikket.

