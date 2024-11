Phil Spencer: "Vi kommer definitivt til å lage flere konsoller i fremtiden"

HQ

Helt siden Microsoft tidligere i år kunngjorde at de ville begynne å gi ut spill for konkurrerende formater, har mange snakket om hva dette betyr for fremtiden til Xbox. Hvorvidt det i det hele tatt er mulig å selge konsoller hvis du ikke har noe eksklusivt innhold, er et spørsmål som virker gyldig.

Tilbake i februar sa imidlertid Xbox Game Studios-ledere at de jobbet med en ny konsoll som ville være brutalt kraftig, og denne uken innrømmet Microsofts spillsjef Phil Spencer åpent at de jobber med bærbar maskinvare. Han uttalte også nylig at Xbox-divisjonen for tiden gjør det bedre enn noen gang før.

Nå har Spencer blitt intervjuet av Rolling Stone, og temaet om kommende konsoller kom opp igjen, hvorpå han sa at det ikke er noen tvil om at det vil komme flere Xboxer :

"Vi kommer definitivt til å lage flere konsoller i fremtiden, og andre enheter."

Han nevnte også at konsoller dessverre ikke øker markedsandelen fra generasjon til generasjon, og at han har blikket rettet 20 år fremover :

"Vi prøver å utvide: 'Hva betyr en Xbox? Jeg vil at Xbox skal være noe om 20 år fra nå. Jeg tror at for at Xbox skal være levende og vellykket, må den handle om flere deler av maskinvaren."

Hva er du mest nysgjerrig på, den neste Xbox-konsollen eller en bærbar Xbox?