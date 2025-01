Phil Spencer: Xbox Series S skal ikke noe sted, for den er en reell fordel

HQ

Selv om det hadde vært ryktet før, ble mange overrasket da Microsoft kunngjorde Xbox Series S, en betydelig billigere og litt svakere versjon av Xbox Series X som fremdeles kan kjøre alle spill.

Det er imidlertid ikke alle som har vært fornøyd med ordningen. Det har vært utviklere som har kritisert konsollen fra tid til annen, og noen spillere har også hevdet at den bremser progresjonen i denne generasjonen. Da Microsofts spillsjef Phil Spencer nylig besøkte Destin Legarie for å snakke om Xbox og fremtiden, kom temaet Series S opp, men Spencer sa at støtten er urokkelig, spesielt nå som konsollens ytelse er mer i tråd med tiden enn noen gang før:

"På en måte tenker jeg på det på nesten nøyaktig motsatt måte akkurat nå. Med fremveksten av håndholdte PC-er og til og med introduksjonen så langt av Switch 2, bygger vi som utviklere på flere enhetsspesifikasjoner, fra enheter med lavere effekt ... fordi de er batteridrevne enheter, hele veien gjennom ting som plugges i veggen. Jeg tror faktisk vi har en reell fordel fordi vi har siktet oss inn på S en god stund, at spillene våre har blitt bygget og at de er bærbare på tvers av mange forskjellige spesifikasjoner."

Så Microsoft sier at spillene deres tilpasset for enheter med lavere spesifikasjoner sannsynligvis vil være en stor fordel. Spencer fortsetter med å nevne de mange bærbare PC-enhetene som er på vei, og sier:

"Så når vi ser på noe som et Steam Deck eller ROG Ally eller noe, har vi denne S-versjonen av spillene, som er mer skreddersydd til enhetsspesifikasjonene til mange enheter som ærlig talt blir introdusert akkurat nå, og jeg tror det hjelper oss."

Spencer ser også ut til å mene at Series S er mer enn kapabel nok, noe som betyr at den definitivt er kommet for å bli. Han avslutter :

"For meg har Xbox Series S vært nyttig i porteføljen vår. Jeg spiller Indiana Jones på S, og det ser flott ut. Den er definitivt i stand til å spille dagens generasjon spill på en bra måte."