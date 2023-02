Phil Spencer: "Xbox vil finnes" hvis Activision Blizzard er blokkert

HQ

Det er knasetid for Microsoft. Etter å ha kunngjort intensjonen om å kjøpe Activision Blizzard for hjertestoppende 68.7 milliarder dollar, nærmer det massive teknologiselskapet seg perioden da det forventet å få avtalen fullført. Ulike handelsorganer rundt om i verden har fortsatt til hensikt å stoppe, blokkere eller bremse denne prosessen, og i det siste har Xbox-sjef honcho, Phil Spencer vært i Storbritannia, engasjert i samtaler med landets Competition and Markets Authority (CMA) for å få alt sortert og strøket ut.

I ånden av dette satte Spencer seg nylig ned med The Times for å snakke om avtalen, hvor han ble spurt om hva som ville skje hvis oppkjøpet til slutt ble blokkert.

"Dette er et viktig oppkjøp for oss," sa Spencer. "Det er ikke noen krumtapp på lang sikt - Xbox vil eksistere hvis denne avtalen ikke går gjennom."

Spencer berørte senere beslutningene om å blokkere avtalen, og la til:

– Konkurranse er at vi prøver å bli sterkere. Jeg har ikke stor begrunnelse for ... hvordan bedre konkurranse i konsoller er liksom sårende for forbrukerne.

"Fordi for meg, å ha oss, Sony og Nintendo gjør det bra i konsollmarkedet - alle av oss med styrker og unikhet og innhold og evner - gir forbrukerne flere valg.

" Jeg hater å se konsoller gå til der telefoner er der det bare er to produsenter. Og akkurat nå har vi tre gode konkurrenter.

Med avtalen opprinnelig forventet å bli akseptert eller nektet innen sommeren 2023, hva tror du vil skje når vi nærmer oss den perioden?