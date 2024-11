Phil Spencer: "Xbox-virksomheten har aldri vært sunnere"

HQ

Første halvdel av 2024 var ikke bra for Xbox, ettersom det meste av nyhetsdekningen handlet om store oppsigelser, nedleggelser av studioer og det faktum at de kommer til å begynne å gi ut spill for konkurrentenes formater. Mange begynte til og med å lure på om det var farvel og god natt for Microsofts konsoller.

Etter en meget solid Xbox Games Showcase i juni har ting derimot gått mye bedre, og i løpet av høsten har Game Pass fått store tilskudd samtidig som selskapet har gitt ut store spill. Så hvordan går det egentlig med Xbox? Under et Bloomberg-intervju med Microsofts spillsjef Phil Spencer ble nettopp det spørsmålet tatt opp, og han sa at han var trygg på 2025:

"Xbox-virksomheten har aldri vært mer sunn."

I denne uttalelsen inkluderer Spencer vekst fra både sky og PC og selvfølgelig også Xbox, og han la til:

"Virksomheten presterer akkurat nå, og jeg tror det betyr en mer sunn fremtid for maskinvare og spillene vi bygger."

For å fortsette å utvide spillsatsingen fremover, vil Microsoft se etter å tilby spillene sine på flere plattformer, og han sier at det ikke er kostbare konsoller som vil lede veksten:

"Jeg har en god følelse med tanke på hvor denne bransjen er på vei. For å nå nye spillere må vi være kreative og tilpasse oss nye forretningsmodeller, nye enheter og nye måter å få tilgang på. Vi kommer ikke til å utvide markedet med konsoller til 1000 dollar."