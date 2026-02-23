Phil Spencers avgang fra Xbox var "ikke planlagt"

HQ

I løpet av helgen hørte vi at Phil Spencer forlot Xbox, sammen med sjef Sarah Bond, stort sett med umiddelbar virkning. Asha Sharma tar over, og siden vi hørte den nyheten, har hyllestene strømmet inn for Spencer og hans 38 år lange karriere i Microsoft.

Hvis denne nyheten kom så plutselig for deg, så er det fordi det ser ut til at den var like uplanlagt på Xbox. Kinda Funny Gamescasts Greg Miller sa at han nylig fikk litt informasjon, noe som får ham til å tro at Spencers avgang var uplanlagt. "Hvis du stoler på oss, er det jeg sier at dette ikke var planlagt," sa Miller (via GamingBolt).

Dette vil sannsynligvis bare gi næring til spekulasjoner om hva som drev Spencer og Bond ut, men med fallende maskinvaresalg, flatlining av Game Pass-abonnementer og programvare som selger bedre på andre plattformer, har vi visst en stund at ting ikke så bra ut for Xbox. Det vil ta tid for oss å se hvordan fremtiden til det grønne teamet former seg, men vi vet at det startet med det som ser ut til å være en ganske uhøytidelig fjerning av to av toppsjefene.

