Philadelphia Eagles vinner Super Bowl i den mest ydmykende natten for Mahomes og Kansas City Chiefs

HQ

Kansas City Chiefs' overherredømme i amerikansk fotball er over. Drømmen om å bli det første laget som vinner tre Super Bowl på rad ble knust, nådeløst, av Philadelphia Eagles, som ødela for Chiefs' forsvar, som ikke klarte å score i første omgang (24-0) og endte 40-22.

Å komme tilbake fra 24 poeng var ikke helt utelukket: I 2017 kom New England Patriots, ledet av Tom Brady, tilbake fra 28-3 i første omgang og vant mot Atlanta Falcons. Men det var ikke kvelden for Patrick Mahomes, quarterback for Kansas City Chiefs, som presterte mye dårligere enn forventet, og mistet baller som ble gjort om til touchdowns av Eagles. Kanskje tenkte de at de var favoritter uansett. Og Eagles var ute etter revansje fra Super Bowl 2023, som Chiefs vant, om enn med en mye lavere margin: 38-35.

29 år gammel vil Mahomes utvilsomt gå inn i historien som en av de største amerikanske fotballspillerne gjennom tidene, med fem Super Bowl-deltakelser og tre seire (2020, 2023 og 2024). Nattens kamp vil imidlertid være en, om ikke den største flekken i hans CV. I stedet blir det Jalen Hurts' beste kveld, valgt til MVP.

Måltavlen fortsatte å vise 34-0. Da Chiefs reagerte, var det rett og slett ikke tid til å utføre noe mirakel, og det eneste de kunne gjøre var å rydde litt opp i resultatet for å unngå fullstendig ydmykelse.