Philips Avent Premium Connected Baby Monitor

Vi bruker videodørklokker for å sjekke om postbudet har kommet med flere hvite H&M-t-skjorter, smarte assistenter for å slå på lyset på badet og høyttalere som spiller Backstreet Boys rundt i huset på ulike høyttalere mens vi beveger oss rundt. Hjemmene våre, eller mange hjem, har blitt "smartere" på godt og vondt.

Det betyr også at vi har måttet navigere i enda flere rykter enn vanlig, ettersom den ene produsenten etter den andre påstår gud vet hva om sitt nyeste smartprodukt som vil revolusjonere både det ene og det andre.

Ta babyer, for eksempel; hva betyr det egentlig når babyen din gråter? Er det et pusteproblem? Den nye babymonitoren Philips Avent Premium Connected kan ikke bare vise deg en direkte videofeed av den sovende babyen din, men takket være kunstig intelligens kan du også få vite hva som egentlig foregår.

La meg begynne med å si at jeg har to gutter på fire og to år som nettopp har begynt å sove i samme rom, i samme seng. Vi oppdaget for lenge siden hvor fint det var å bruke kamera i stedet for en tradisjonell babyalarm, for da kunne vi som regel kutte ned på antall besøk i løpet av kvelden, for når en tradisjonell babyalarm hadde gått av, og dermed krevde en titt, kunne vi egentlig bare se at Sigurd nettopp hadde snudd seg, eller at Arthur sov tungt.

Vi kommer til alt det der med kunstig intelligens, men i bunn og grunn er Philips Avent Premium Connected den kuleste babyalarmen vi noen gang har prøvd, og den tar virkelig opp kampen med de klassiske bærebjelkene fra Neonate. Først og fremst er det hele konseptet med at Avent fungerer feilfritt uten WIFI, og at den gjør det i hele huset, og ute på gaten og ute på terrassen. Philips sier 400 meters avstand på lyd, men hva slags heksekunst skal til for å få en lokal videoforbindelse til å fungere så knirkefritt på bare 50 meters avstand? Ja, jeg skjønner det ikke. Du får gleden av en videofeed uten å måtte bruke WIFI eller noe sånt. Det er stort bare på grunn av det.

Secure Connect Den bruker også krypterte kanaler for å sikre signalet, og selv om det finnes en app som lar deg sjekke inn på babymonitoren andre steder, er det likevel ganske betryggende at du kan holde Avent Connected helt offline hvis du ønsker det. Samtidig kan teknologien gjøre oss kjøligere, og da jeg nylig var på fottur i Tyskland med vennene mine, sjekket jeg de sovende guttene mine via appen. Det er noe helt spesielt, og da jeg så dem, ble jeg mildt sagt takknemlig.

Skjermen er 1080p via en 5-tommers LCD-skjerm, noe som er rikelig. Det finnes termometer, nattlys i kameraet, timer, Talk Back (for de som av en eller annen grunn ønsker å snakke med barnet sitt via kameraet) og til og med vuggesanger. Ja, noen av disse funksjonene er litt for futuristiske for min smak, men kjernefunksjonaliteten er så bunnsolid at jeg er villig til å anbefale denne uten forbehold bare på det grunnlaget.

Til og med batterilevetiden på skjermen er fantastisk, og vi har sittet med den i omtrent tre kvelder (det er konstant bruk fra ca. 19:30 til 22:30 hver kveld, så mellom 9 og 10 timer med jevn bruk), så vi har egentlig ikke noe å klage på der heller.

Jeg har imidlertid ikke noe pent å si om disse såkalte AI-funksjonene. For det første er de ikke gratis, du får bare tre måneder med "Zoundream" i pakken, men etter det er det et abonnement, og tanken er at du kan tolke gråten og finne ut om det er en sulten baby eller en baby som har vondt i magen. Jeg skjønner at det finnes ulike typer gråt, men for det første ville det vært direkte merkelig å ikke gå til babyen med en gang den gråter, men i stedet sitte og gruble, og få Zoundream til å overlevere analysen på forhånd. Det blir rett og slett for kunstig.

Pustefrekvensen er kanskje mer nyttig, ettersom det finnes litt mer vitenskap som for eksempel også kan fortelle deg om babyen eller barnet har det for varmt basert på analyser av pustefrekvensen. Men selv her er det litt langt unna, siden du har et innebygd termometer, og du som forelder vet når det er for varmt eller for kaldt. Og ja, vi har også hatt en falsk alarm på pustefrekvensen en gang da Arthur var helt fin, og da slo vi den av. Ville du gjort det samme? Det vil jeg ikke kommentere.

Selv om disse intelligente funksjonene virker som det samme "fluffet" vi forventer fra hele teknologibransjen, er Avent Connected en så stor suksess når det gjelder de vanlige hverdagslige tingene at jeg fortsatt vil anbefale den til gullmedalje. Skjerm, app, batterilevetid, rekkevidde, bildekvalitet - alt er rett og slett sublimt, og det veier også opp for disse ellers ganske tomme løftene andre steder i markedsføringen.