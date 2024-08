Philips Hue Twilight

Det kuleste er når Philips Hue produserer sine egne lys fra bunnen av. De ulike pærene, armaturene og andre dingser som automatiserer og "smartifiserer" hjemmet, er også nesten alltid solide produkter, men når de tenker utenfor boksen og tilbyr hele pakka i ett og samme produkt, skjer det som regel noe helt spesielt.

Det siste tilskuddet er Twilight, og denne nattlampen, eller om ikke annet en lampe designet for å stå på nattbordet, lanseres i direkte konkurranse med en rekke andre lamper som er designet for å lulle deg i søvn med spesifikke gradientlysscenarier. Først og fremst er det "bare" en ekstremt smakfull lampe, en av de mest smakfulle Philips Hue har designet, spør du meg. Sokkelen er av kork, både sokkel og skjerm er støpt sammen og smelter nesten sammen på midten, og kabelen er ført ut gjennom en kabelkanal på baksiden. Den er elegant, subtil og vil passe inn omtrent hvor som helst.

Dessuten er det grunnleggende på plass, slik det alltid er med Hue. Den leverer 4000K ved 1380 lumen og er klassifisert for 25 000 timers bruk. Det er vanskelig å teste, men fra det jeg kan se, er dette ganske overlegne spesifikasjoner.

Den består av to lyskilder, én sentral foran, men på baksiden er det installert en rekke gradient-LED-er, som via ColorCast-teknologien gir en ganske nøyaktig fargeovergang. Du kan selvfølgelig leke deg med spesifikke oppsett hvis det er det du ønsker, men hele ideen er at Hue har jobbet med en rekke vitenskapelige farge- og lyskombinasjoner som vi med sikkerhet vet senker stressnivået. Pussig nok beskrives dette flere steder som "vitenskapsbaserte scener", men jeg har ikke klart å finne noen faktisk forskning eller ekspertuttalelser som underbygger dette. Så ta det med en klype salt. Det er imidlertid avslappende, og takket være Hues Ultra-Low Dimming kan begge lyskildene skrues langt, langt ned. Dette gir deg mange muligheter til å skape et scenario som får deg til å føle deg avslappet.

Alt aktiveres via appen, Google Home eller en stemmeassistent, men det finnes en fysisk knapp på toppen av Twilight som ikke bare kan aktivere et spesifikt sovescenario hvis det er det du ønsker, den kan også styre andre lys på soverommet slik at andre Hue-lys fungerer sammen med Twilight.

Det fungerer glimrende og befinner seg i spenningsfeltet mellom det taktile og det digitale, noe som gjør det så mye enklere å samhandle med disse smarthusdingsene. Hue behersker dessuten fortsatt både design og produksjon, og Twilight oser av luksus. Den eneste hovedklagen er prisen. Hue pleier å være relativt beskjedne når det gjelder sine egne lamper, men litt under 250 pund er ganske dyrt, faktisk for dyrt hvis du spør meg.

Det bør imidlertid ikke hindre de velstående, eller bare de som sparer, fra å kjøpe det som bare kan beskrives som en utmerket og effektiv lampe til soverommet.

