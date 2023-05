Philips og AOC viser frem nye spillmonitorer

HQ

Global markedssjef Stefan Hammer stråler når han trer frem for å starte AOC/MMDs presentasjon. Det er ikke veldig vanskelig å forstå hvorfor, siden TPV, som huser Philips og AOCs produktportefølje, gjør det veldig bra akkurat nå, og skjermproduksjonstallene globalt viser at de holdt seg på 34% markedsandel fra i fjor, og det er fine tall. Han fortsetter å snakke om hva markedet for spillskjermer beveger seg mot, og det er tydelig at utviklingen fremover er på paneler med høye oppdateringsfrekvenser, og allerede nå i 2023 antas denne typen skjerm å nå 25% av det totale antallet produserte paneler. Dette er søt musikk i mine ører fordi vi gamere naturligvis vil ha så raske paneler som mulig, og hvis etterspørselen og produksjonen av raske skjermer øker, vil prisene synke, noe som er veldig hyggelig for lommeboken.

Videre nevner han at salget av skjermer sakte men sikkert begynner å øke igjen etter fallet som naturlig nok kom etter årene med Covid-19 da omtrent alle i verden kjøpte nye skjermer, og trenden peker mot en økning allerede i siste kvartal i år. Stefan fortsetter å snakke om lanseringen fra i fjor høst og det nye Philips Evnia-konseptet der de investerer tungt i spillskjermer med fokus på et mer moderne design og innovative løsninger. Tanken er at alle Philips spillskjermer skal gå under Evnia-navnet og deles inn i tre serier, 3000-, 5000- og 8000-serien, der sistnevnte er den beste når det gjelder ytelse og funksjoner.

Philips Evnia er en ny serie spillprodukter med et nøkternt, modent og minimalistisk utseende.

Evnia Oled 42" var veldig imponerende. Dette er en veldig fin skjerm for de som vil ha en større skjerm uten å gå på kompromiss med kvaliteten.

Dette er en annonse:

Så er det tid for produktsjef for AOC, César Reyes Acosta, å ta over den velpolerte presentasjonen og vise frem 2023-nyhetene. Han starter imidlertid først med å vise noen interessante tall om trenden innen gaming generelt, og selv om det ikke akkurat er forsidestoff, er det gøy å se hvor det går. Akkurat nå er det rundt 2,5 milliarder spillere rundt om i verden, hvorav 323 millioner er her i EU, og gjennomsnittsalderen for oss her i Europa er 34 år. Omtrent halvparten er høyt utdannet og mer enn halvparten har fulltidsjobber med gode lønninger, noe César spøkefullt sier er perfekt ettersom vi kan kjøpe dyrere skjermer. Han fortsetter med å vise et diagram over de siste tre årene fra 2020 og utover der det sakte, men sikkert begynner å øke med salg av raskere skjermer med høyere oppløsning. Full HD-skjermer på 144/165Hz står fortsatt for omtrent halvparten av salget med 47%, men den trenden peker nedover og QHD sammen med 240Hz-skjermer står for den største økningen. Ultra HD øker sakte, men sikkert og sto for rundt fire prosent av markedet i fjor, mens OLED/mini-LED ser ut til å nå rundt to prosent i 2023. OLED er virkelig spennende, da det føles som det naturlige steget opp fra IPS-paneler.

En 27-tommers Oled med en oppdateringsfrekvens på 240 Hz og 0,03 ms responstid? Jøss, det er sexy.

Dette er en annonse:

Ceasar fortsetter med å presentere fem nye skjermer og et nytt hodesett. Det er tre nye skjermer fra AOC, to nye fra Evnia og headsettet er fra AOC Gaming der den nye OLED-skjermen AG276QZD fra Agon Pro-serien ser mest interessant ut. En 27-tommers OLED-skjerm med QHD-oppløsning, 240Hz oppdateringsfrekvens og 0,01 millisekunders responstid. I demorommet snurret det med Cyberpunk 2077 i gang, og det så veldig, veldig bra ut. Jeg løp rundt i gatene i spillet, klappet ned fotgjengere, og var kronisk imponert over kvaliteten på skjermen. Fargegjengivelsen føltes bra, og jeg liker virkelig den pene foten på stativet som knapt tok noe plass i det hele tatt på skrivebordet. Det blir kjempespennende å se nærmere på den når den dukker opp i juni.

AOC Agon er stor på spillskjermer, og denne 40-tommers IPS-skjermen (4K) med 144 Hz vil være en killer.

Fra AOC gaming kommer AG405UXC som er en 40-tommers WQHD-skjerm med IPS-panel, 144Hz oppdateringsfrekvens og 1ms responstid. Den har også en ekte KVM-bryter på 90Watt og er dermed beregnet på de som ønsker å bruke samme tastatur, mus og skjerm koblet til både arbeidsdatamaskinen og din private datamaskin for enkelt å bytte mellom dem. Det dukket også opp i juni og så bra ut når det gjelder bilder. Ganske stor skjønt og krever mye bordplass. Det er også en ny 24-tommers QHD-skjerm med IPS-panel, 165Hz og 4ms responstid fra AOC gaming i april kalt Q24G2A / BK. De har fokusert på pikseltettheten, som er 123 PPI eller piksler per tomme, og det merkes virkelig fordi det er et annet trykk i bildet sammenlignet med en standard FHD-skjerm av samme størrelse, som er 92 PPI.

Når det gjelder utseende, ser det nye headsettet nøyaktig ut som det gamle, og det er ikke negativt for oss, snarere tvert imot.

Det siste fra AOC er et nytt trådløst hodesett GH501 med opptil 70 timers batterilevetid, DTS:X, to sett med øreputer og en avtakbar mikrofon. Det lille jeg kunne lytte til hørtes lovende ut, og det satt veldig komfortabelt på hodet mitt. Utgitt i juli og er kompatibel med alle plattformer. Fra Philips Evnia er det to nye skjermer nå Kan i deres to billigere serier som utfyller de allerede viste modellene fra premiumserien 8000. Den første heter 25M2N3200W og er en lynrask 24,5 tommers FHD VA-skjerm på 240Hz med 1ms responstid fra 3000-serien og den andre kalt 25M2N5200P er en enda raskere FHD IPS-skjerm på 280Hz med 1ms responstid fra 5000-serien. På IPS-skjermen kjørte Counter-Strike: Global Offensive som et demo-spill, og jeg satt lenge for hvilken flott flyt det var på den skjermen. Lynrask responstid, nøyaktig fargegjengivelse og 280Hz oppdateringsfrekvens gir virkelig en fin ro til bildet. Det føles virkelig at Philips er på farten med Evnia, og at AOC, som har vært på toppen i lang tid med sine skjermer, går inn i OLED er virkelig hyperinteressant, og vi i Gamereactor er veldig glade for å sette dem på testbenken når de dukker opp.