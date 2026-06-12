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Av åpenbare grunner føler mennesker seg best når de utsettes for naturlig lys, men i vår moderne verden er det ikke alltid mulig. Men som rapportert av Engadget, er det faktisk mulig.

Philips Skylight gjenskaper naturlig dagslys i hjemmet ditt, og det finnes til og med en valgfri UV-B-modul som hevder å øke kroppens produksjon av vitamin D.

Philips' nyeste belysningsprodukt er designet som et LED-drevet kunstig takvindu som kan monteres hvor som helst der du har en flat overflate. Den er tilgjengelig i to størrelser (medium og stor) og bruker Philips' morselskap Signifys NatureConnect-teknologi for å gjenskape den naturlige lysstyrken og fargetonen til ekte dagslys. Og takket være en IP44-klassifisering for støv- og vannmotstand, kan du til og med plassere den på et bad eller et annet sted der det kan bli fuktig.

Med en rytmefunksjon kan enheten automatisk justere lysets intensitet og temperatur gjennom dagen for å etterligne solen bedre, blant annet ved å bruke kjøligere nyanser om morgenen og varmere fargetoner om ettermiddagen og kvelden. Alternativt, hvis du ønsker en bestemt type lys, finnes det også fem forhåndsinnstillinger som spenner fra fokusert dagslys til kveldsstemning.

Skylight VitaUp, derimot, leveres med en modul som produserer UV-B-stråler, og dette kan øke kroppens evne til å produsere vitamin D. Sikkerhetskontroller kan da gjøre ting som å automatisk slå av lyset etter åtte timer for å forhindre at noen blir solbrent.

Dette er ikke et Hue-produkt, noe som betyr at det ikke kommer med smartfunksjonalitet som Wi-Fi, Matter eller Zigbee-tilkobling. Du må også bruke den medfølgende fjernkontrollen for å styre lyset, da det ikke finnes en enkel måte å koble det til en tradisjonell veggbryter på.

Salget starter i Europa «senere denne måneden» med en pris fra 500 euro.