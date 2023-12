Phoenix Labs sier opp over 30 utviklere.

HQ

Dette året har vært et tøft år for spillutviklingsbransjen, med en rekke oppsigelser som har rammet studioer over hele verden. Det siste selskapet som har opplevd dette, er Phoenix Labs, som nå har gått gjennom sin andre oppsigelsesrunde bare i år.

Gamesindustry.biz melder at flere ansatte har skrevet på LinkedIn-profilene sine at de har fått sparken fra spillutvikleren, og at det totale antallet oppsigelser ser ut til å beløpe seg til 34 personer.

Phoenix Labs har siden bekreftet oppsigelsene i en uttalelse der de nevner at virkningen av oppsigelsene "vil bli savnet og leve videre gjennom alt studioet gjør fremover" og at arbeidet med utviklerens spill fortsetter som planlagt, inkludert DLC- og Dauntless-oppdateringene til Fae Farm.