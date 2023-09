Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy bekreftet for Game Pass

HQ

Vi elsker Ace Attorney like mye som alle andre, og mens vi venter på Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy har vi gode nyheter til Game Pass-abonnenter.

Capcom har bekreftet at Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy (en massiv trilogi som ble lansert i 2019 med oppdaterte HD-versjoner av Phoenix Wright: Ace Attorney, Phoenix Wright: Ace Attorney - Justice for All og Phoenix Wright: Ace Attorney - Trials and Tribulations) vil bli lagt til Game Pass 26. september, noe som betyr at vi kan se frem til å spille samlingen fra og med neste uke.

De delte også en ny trailer av Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy, en annen virkelig stor samling som inkluderer Apollo Justice: Ace Attorney, Phoenix Wright: Ace Attorney - Dual Destinies og Phoenix Wright: Ace Attorney - Spirit of Justice. Capcom har ikke spesifisert utgivelsen tidligere og bare sagt at den ville bli utgitt tidlig i 2024, men traileren avsluttes med en solid utgivelsesdato da det viser seg at den har premiere 25. januar for PC, PlayStation, Switch og Xbox.

Denne samlingen byr på "forbedret HD-oppløsning, jevnere animasjoner, alt presentert i 16:9-format for hele samlingen". Selskapet sier også at det inkluderer et "nyutviklet brukergrensesnitt som er tilpasset moderne skjermstørrelser, samt forbedrede meny- og systemfunksjoner".

Høres ganske bra ut, så sjekk ut den nye traileren nedenfor.