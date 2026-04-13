Physint får første informasjon om rollebesetningen før innspillingen begynner

Hideo Kojima kommer rett fra nok en stor suksess med Death Stranding 2: On the Beach, og det ser ikke ut til at han har tenkt å sette på bremsene med det første. Han har OD på trappene, i tillegg til hans etterlengtede retur til actionspionasje med sitt mystiske prosjekt Physint.

Mens Physint forblir stort sett en gåte for oss, med tillatelse fra MP1st har vi noen detaljer om den første rollebesetningen for spillet. For øyeblikket gjemmer prosjektet seg bak kodenavnet Shimmer, og leter etter skuespillere til å spille en rekke roller som alle er fanget på en kapret buss, inkludert en mor som holder sin nyfødte baby, fem tenåringer av forskjellige etnisiteter, to andre mannlige passasjerer og en antagelig antagonistisk karakter som vi antar er den aktuelle kapreren.

Det er uklart om denne antagonisten kommer til å være hovedskurken i Shimmer/Physint, men beskrivelsen er den mest spesifikke, og ber om en "Mads Mikkelsen i Hannibal, men med teft", type skuespiller, med et sterkt krav om en tysk aksent.

Castingen vil bli ledet av Mari Ueda, grunnleggeren av Pivot Motion, et motion capture-selskap som nylig jobbet med Kojima på Death Stranding 2: On the Beach. Shimmer skal spilles inn i sommer, men det er ukjent om det markerer begynnelsen på produksjonen av hele spillet, eller om det er et vertikalt utsnitt som skal vises i forkant av utgivelsen flere år frem i tid. Hvis du leter etter andre skuespillere som kan være en del av Physint, er det en sterk teori akkurat nå at Robert Pattinson kan være oppstilt for å spille spillets hovedperson.