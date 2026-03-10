Pickmon ser ut som Pokémon møter Breath of the Wild - og internett har noen spørsmål

HQ

Sjarmerende kopi eller skamløst plagiat? Det er spørsmålet du kanskje stiller deg selv når du ser traileren til det kommende spillet Pickmon, som for mange ser ut som om noen har tatt like deler Pokémon og The Legend of Zelda: Breath of the Wild og kastet dem i en blender.

I traileren løper en Link-lignende helt rundt i åpne landskap som ser ut som om de er hentet rett ut av Nintendos franchise, mens han interagerer med og samler små monstre - som selvfølgelig minner mistenkelig om de ikoniske Pokémon.

Palworld møter Zelda ropes det nå mange steder på nettet, og det store spørsmålet nå er om Nintendo og deres normalt sultne advokater vil la dette passere. Den japanske spillgiganten er notorisk forsiktig når det gjelder varemerker, og det med rette.

Hva synes du, er dette en skamløs kopi?