PICO ønsker å oppmuntre til VR-utvikling ved å arrangere sitt første hackathon

Det er vanskelig for en teknologi å ikke utvikle seg hvis det ikke investeres i utvikling. Ikke bare nå, men også for å så frøene for fremtiden. Med dette i tankene har virtual- og augmented reality-selskapet PICO arrangert sitt første hackathon kalt PICO Dev Jam, som har som mål å oppmuntre studenter og tidlige VR-utviklere til å sette seg inn i utviklingsmiljøet.

Konkurransen er åpen for deltakere fra Europa, Nord-Amerika, Sørøst-Asia, Japan, Korea og Kina, og premiepotten er på 50 000 dollar. Deltakerne må lage en ny demo av en app, et spill, et verktøy eller en prototypopplevelse ved hjelp av den nyeste versjonen av PICOs SDK-verktøysett for utviklere, som har avanserte muligheter for mixed reality-apper og -spill.

"Vi i PICO har som mål å styrke hele XR-økosystemet gjennom åpent samarbeid og utveksling av ideer", sier Henry Zhou, president i PICO. "PICO Dev Jam gir oss muligheten til å gjøre nettopp dette ved å åpne VR/MR-verdenen for utviklere og universitetsstudenter og gi dem muligheten til å skape innovative verktøy og innhold som ikke bare kommer PICOs kunder til gode, men som vil påvirke utviklingen av bransjen som helhet."

Bidragene til konkurransen må inneholde en kort PowerPoint eller video som forklarer forslaget, en beskrivelse av de spesifikke funksjonene og verktøyene som utvikles, samt tilgang til prosjektet som skapes, slik at juryen kan evaluere og teste det. Vinnerne fra de ulike regionene kunngjøres 5. desember, ettersom dette er et nettbasert arrangement. PICO kommer imidlertid til å reise rundt til universiteter og sentre i Europa og Nord-Amerika for å presentere seg og sitt utvalg av verktøy og produkter.

Hvis du vil delta i PICO Dev Jam, kan du melde deg på her.