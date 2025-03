Pierce Brosnan er alltid åpen for en retur som James Bond

HQ

Hvem blir den neste James Bond? Før Amazon MGM Studios tok full kontroll over franchisen, virket det sannsynlig at det ville bli et mindre kjent navn, slik produsentene Barbara Broccoli og Michael G. Wilson hadde hatt en tendens til tidligere. Men nå som produksjonsgiganten sitter ved roret, virker det desto mer sannsynlig at et større navn vil overta rollen som 007 etter at Daniel Craig har trukket seg fra Hans Majestets hemmelige tjeneste.

Selv om det fortsatt ikke er noen som helst anelse om hvem den neste Bond blir, har en tidligere Bond blitt spurt om han kunne tenke seg å vende tilbake til rollen. I en samtale med GQ uttalte Pierce Brosnan at han alltid er åpen for en reprise av Bond-jobben, men sier også følgende, nemlig at rollen typisk er en yngre manns ansvar, og ikke rettet mot 71-åringer.

Da Brosnan ble spurt om ryktet om en retur som Bond, sa han "Jeg har hørt om det. Selvsagt, hvordan kunne jeg ikke være interessert?" Han fortsetter deretter med å forklare at det er en "ganske romantisk forestilling og idé" og at rollen er "best å overlate til en annen mann, egentlig."

Tror du det er plass til Brosnan som Bond igjen? Kanskje han kan vende tilbake til serien i en mer birolle som den neste M i stedet, og overta oppgavene til Ralph Fiennes' nåværende rollefigur i fremtiden?