Pierce Brosnan er ivrig etter å gjøre Mamma Mia 3

Pierce Brosnans mest kjente rolle er utvilsomt hans tid som superspionen James Bond, men skuespilleren er også ganske kjent for å ha spilt i musikalserien Mamma Mia. Originalen ble en stor suksess og førte snart til en oppfølger, men til tross for suksess også med den filmen, har vi ennå ikke hørt om noen konkrete planer for en tredje hovedfilm.

Men Brosnan har nylig snakket med The Hollywood Reporter, der han bemerker at han fortsatt er interessert i å vende tilbake til musikalserien. Han hevder at selv om det ikke foreligger noe manus og produsent Judy Craymer fortsatt ikke har funnet ut en historie for filmen, vil han gjerne tilbake til Mamma Mia for å fortsette å spille Sam.

Brosnan legger til: "Judy Craymer er en god venn, og vi møttes i sommer, og jeg tror at alle mine medskuespillere ville tatt sjansen på å gjøre Mamma Mia 3. Jeg tror det er gjennomførbart. Det er selvfølgelig alltid historien. Hva er historien? Jeg ville helt klart tatt imot muligheten til å gå tilbake til Mamma Mia!

Selv om det er et stort spørsmålstegn rundt fremtiden til Mamma Mia, har Brosnan noen travle år foran seg de neste årene, ettersom skuespilleren er tilknyttet en rekke filmer, inkludert Netflix' fil matisering av Richard Osmans roman The Thursday Murder Club.