Pierce Brosnan: "Jeg gir f..." i James Bonds jul

HQ

På mange måter var det Pierce Brosnan som fikk æren av å spille den siste tradisjonelle Bond, komplett med cheesy one-liners, vittig humor, morsomme Q-dingser, skurker med over-the-top planer og alle de andre elementene som pleide å være en del av filmserien - før den ble betydelig mer seriøs under Daniel Craigs æra.

Da Brosnan ble intervjuet av The Times fikk han et muntert spørsmål om hva James Bond finner på i julen. Men Brosnan moret seg definitivt ikke over spørsmålet og utbrøt:

"Jeg har egentlig ikke lyst til å svare på spørsmålet, og jeg kommer ikke til å svare på spørsmålet. Fordi jeg gir faen! Hvorfor skulle jeg kaste bort tiden min på å tenke på hvor James Bond skulle være i julen?"

Heldigvis ombestemte han seg senere og innså at selv om han kanskje ikke vet hva Bond holder på med, vet han hva minst én Bond-skuespiller vil gjøre:

"Jeg vet hvor Pierce Brosnan kommer til å tilbringe julen! Hjemme med min kone, på min lille øy på Hawaii!"

Og med det vet vi det. God jul, Pierce.