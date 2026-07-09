Pierluigi Collina forklarer dommeravgjørelsene i kampen mellom Argentina og Egypt: ingen regelbrudd mot Salah, «vanlig fotballkontakt

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Den legendariske tidligere dommeren Pierluigi Collina, som nå er sjef for dommeravdelingen i FIFA, har forsvarte dommeravgjørelsene i kampen mellom Argentina og Egypt under VM forrige tirsdag, og uttalte at «ingen kan hevde at FIFA-dommeravdelingen kan påvirkes av noen, ikke engang av FIFA-presidenten».

Den nå berømte kampen endte 3–2 til Argentina, og hadde to svært kontroversielle øyeblikk: da VAR fikk dommeren François Letexie til å annullere Egypts mål på grunn av en foul begått av en egyptisk spiller tidligere i spillet, og da VAR ikke grep inn i en lignende situasjon, en potensiell foul begått av en argentinsk spiller sekunder før de scoret det tredje målet.

Ettersom Egypts landslagstrener hevdet at de hadde blitt snytt og antydet at turneringen er rigget slik at Leo Messi kan holde seg lenger i turneringen, og det egyptiske fotballforbundet har sendt en klage til FIFA og bedt om at dommerne og VAR-funksjonærene i kampen blir utestengt fra turneringen, har Collina på nytt bekreftet at dommeren tok de riktige avgjørelsene.

«Etter hvert mål sjekker VAR den angrepsbyggende fasen (APP). Hvis det oppdages en overtredelse i oppbyggingen og denne anses å ha hatt innvirkning på målet, vil VAR anbefale en gjennomgang på banen. Det er ingen fastsatt grense verken når det gjelder avstanden til målet eller tidsrommet mellom hendelsen og målet», forklarte Collina, og henviste spesifikt til kampen mellom Egypt og Argentina som et eksempel, idet han sa at «Marwan Attia tråkket tydelig på foten til Lisandro Martínez», selv om overtredelsen skjedde på den andre siden av banen.

«Vi mener at en overtredelse er en overtredelse. Uansett om overtredelsen virker ‘åpenbar’, kan VAR gripe inn dersom dommeren ikke så den på banen», sa Collina.

Han la til at de ikke fant noen overtredelse i oppspillet til Argentinas tredje mål, da Julián Álvarez kom i kontakt med Mohamed Salah etter å ha berørt ballen. «Å tråkke på en motspillers fot er en overtredelse, mens en forsvarsspiller som berører ballen først og deretter har normal fotballkontakt, ikke har begått en overtredelse. Dommeren og VAR vurderte det som normal fotballkontakt mellom Mohamed Salah og Julián Álvarez..»

Collina, som er sjef for dommerne i FIFA, har også forklart andre kontroversielle avgjørelser under VM, blant annet et mål som ble annullert for Tyskland fordi en angrepsspiller hindret målvakten i å bevege seg.