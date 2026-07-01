Pierluigi Collina forsvarer avgjørelsen om å annullere Jonathan Tahs mål, som ville ha sendt Tyskland videre til åttendedelsfinalen

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Tyskland ble slått ut av VM av Paraguay på straffesparkkonkurranse, men utfallet ville ha vært annerledes hvis Jonathan Tahs mål i ekstraomgangen hadde blitt godkjent. Og det har vært mye diskusjon om dette, fordi målet ble avvist av VAR – ikke på grunn av offside, men fordi en tysk spiller, Waldemar Anton, begikk en foul mot målvakten Orlando Gill, noe som hindret ham i å forsvare målet ordentlig.

Jürgen Klopp, som mange anser som den beste kandidaten til å etterfølge Julian Nagelsmann dersom han skulle få sparken, sa på MagentaTV at hvis man skulle avvise alle mål der spillerne begikk en overtredelse mot målvakten, ville ikke Arsenal ha vunnet Premier League, fordi «60 % av målene deres var av den typen».

Det har vært mye diskusjon om det målet (og hvordan det påvirket Tah psykisk, som senere bommet spektakulært på sitt forsøk i straffesparkkonkurransen). Men Pierluigi Collina, sjef for dommerne i FIFA, forklarte at dommerens avgjørelse (etter å ha sett en reprising i VAR) var riktig, fordi dommerne har fått instruks om å straffe situasjoner der spillere prøver å blokkere motstandere uten å gjøre noe forsøk på å spille ballen, spesielt når målvakter er involvert.

«Selv om det å holde en posisjon ikke er en regelbrudd i seg selv, bør dommerne – og VAR når det er nødvendig – nøye analysere situasjonen og gripe inn når en angrepsspiller ikke er interessert i ballen og bevisst beveger seg, selv om det bare er marginalt, med den klare hensikten å hindre motstanderens bevegelse og forhindre ham i å forsvare seg», forklarte Collina.

«Dette gjelder spesielt når taktikken tar sikte på å hindre motstanderens målvakt i å forsvare målet. Trenere og spillere er blitt informert om dette, så det bør ikke komme som noen overraskelse at dommerne vil straffe disse overtredelsene.»