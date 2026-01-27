Pikmin 2 og Metroid Prime 2: Echoes kan snart komme til Nintendo Switch Onlines GameCube-bibliotek

Nintendo Switch Online kan snart få ytterligere to klassiske GameCube-titler fra noen av plattformeierens største franchiser. Nemlig Pikmin 2 og Metroid Prime 2: Echoes er tilsynelatende på vei, i henhold til noen nylig avslørte reklamekunst.

Denne kunsten markedsfører for tiden Nintendo Switch Online-tjenesten og dens utvidelsespakke på Walmart-nettstedet, som fanget av Nintendo Life. På bildet, sammen med en haug med utgivelser fra eldre konsoller, ser vi Pikmin 2 og Metroid Prime 2: Echoes 'omslagskunst i blandingen. Ingen av disse spillene har blitt annonsert ennå for tjenesten, men kanskje de vil komme seg inn på den snart.

Til tross for at dette ser ganske legitimt ut, som alltid med noe som ikke er offisielt fra Nintendo selv, må vi ta det med en klype salt. Dessverre, hvis dette viser seg å være sant, kan dette drepe noe håp for remasters av disse spillene.