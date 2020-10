En av de siste store bautasteinene av Wii U-biblioteket har endelig klart å kravle seg ut av konsollens tidlige grav. Pikmin 3 Deluxe er Nintendos nyeste forsøk i å holde liv i en av deres større nisjeserier, nå på Nintendo Switch. Vi har tidligere anmeldt spillet (se her), men holder det som kom i 2013 hele syv år senere blant det moderne spillandskapet? Med Deluxe-versjonen har Nintendo gått lenger enn tidligere relanseringer av Wii U-spill med Deluxe-tittelen og gitt oss en ekspansjon med flere nye utfordringer i tillegg til muligheten til å spille gjennom hele historiemodusen og en ny historie med Olimar og Louie i lokal co-op. De har altså virkelig lagt innsatsen inn for å gi ny verdi til et syv år gammelt spill.

Fotorealisme med Nintendo-sjarm

Pikmin-serien har generelt vært en serie i sanntidsstrategi-sjangeren med klassisk Nintendo-sjarm. Enkelt forklart styrer man som regel en kaptein som har krasjlandet på en ukjent planet med opphavet til en hel haug med vilt og utemmet dyre- og planteliv, deriblant pikmin. Pikmin er små hybrider av dyr og planter, som du får ansvaret for å avle opp og utvikle i bytte mot at de hjelper deg med å fikse skipet ditt for å reise hjem igjen. I Pikmin 3 Deluxe kontrollerer du tre kapteiner på en gang ved navn Alph, Brittany og Charlie. Oppdraget deres var å finne en planet med nok mat til å fø befolkningen på deres hjemmeplanet, men etter en feilet landing har de tre kapteinene blitt splittet opp og må ved hjelp av pikmin finne veien hjem og samtidig samle inn nok mat til å overleve.

Spillet, som de fleste fra Nintendo, lever ikke på et grensesprengende plot. Det vi får er en enkel historie med sjarmerende karakterer og nok referanser til å mette ihuga Pikmin-fans. Historien er i essens veldig barnevennlig kritikk av menneskehetens overforbruk og farene ved klimaendringer.

Strategisk mikromanaging

Det Pikmin 3 Deluxe lever på er solid, velforklart og imøtekommende strategisk mekanikk. Reglene er enkle nok: Du kontrollerer en av tre kapteiner, enten splittet opp eller i lag. Spillet har fem forskjellige nivåer med variert miljø. Hver dag på PNF-404 varer i 13 minutter, og hver dag bruker en enhet mat. For å kunne fortsette utforskningen må man da samtidig samle inn mat og lete etter deler av skipet som forbedrer potensialet for utforskning, noe man gjør ved hjelp av pikmin.

Noen av bossene vil nok plage entomofober

Sammenlagt kan kapteinene håndtere 100 pikmin, som man er fri til å fordele mellom de som man vil. Pikmin er allsidige i bruk, og passer dermed til spillets varierte utfordringer. Først og fremst må man fostre nok av disse skapningene til å gjøre oppgavene man trenger. Dette gjør man ved å samle inn spesielle pellets med pikmin-næring, eller å få de til å bære hjem byttet av en kamp. I denne utgaven finnes det fem forskjellige typer pikmin, alle med egne fordeler og ulemper. Røde er sterkere i kamp og er immune mot lid, gule kan hives høyere og leder strøm, blå kan puste under vann. Disse tre er typene som har vært med i alle Pikmin-spillene. De nye i treeren er rosa pikmin, som har vinger og kan dermed løfte ting hjem over vann og vegger, men er mindre effektive i kamp, og stein-pikmin, som kan knuse harde vegger og fiender med skjold, men er mindre effektive til å bære ting tilbake til basen.

Alle delene kommer i lag for å skape en engasjerende og hektisk følelse av problemløsning. Skal man fokusere på å utvide pikmin-befolkningen, samle inn frukt så man kan overleve i flere dager, eller samle inn deler til skipet så fort som mulig så man slipper samle mye frukt? Man kan gjøre alt en etter en, eller så kan man splitte opp pikmin-følget mellom kapteinene og forsøke multitasking. Spillet har fantastisk AI og automatikk som gjør at multitasking ikke blir for hektisk eller umulig å håndtere. Mer avanserte strategiske spillere har noe å bryne seg på samtidig som at folk uten sjangererfaring kan ta alt i eget tempo.

Deluxe?

Nyversjonen av Pikmin 3 tar med seg all DLC og ekstrapakker som ble sluppet til originalen, i tillegg til å tilføye helt nye utvidelser du kun kan finne på Switch. Teamet bak Deluxe har virkelig lagt tid i det å finne ut hva som kan gjøre originalopplevelsen bedre, med blant annet et større fokus på co-op. Omtrentlig alle moduser i spillet kan spilles med en venn på samme sofa. Wii U-utgaven hadde kompetitiv flerspiller i form av Bingo Battle. Det er fortsatt tilstede, men man ser at styrken ikke tidligere utnyttet av serien er kooperativ problemløsning. Historiemodusen får et helt nytt perspektiv når du må multitaske på lag med en annen spiller, spesielt på grunn av at det fortsatt er en tredje kaptein å holde styr på. Det kan også gjøre opplevelsen enklere for nybegynnere, da den andre spilleren kan fokusere på mer avanserte oppgaver mens du holder på med enklere ting, eller omvendt. Alle de samme strategiske mulighetene fra den vanlige opplevelsen er der. Det man tjener er en hektisk dialog og følelse ikke ulik Overcooked når man må jobbe sammen for å rekke alle mål for dagen i løpet av 13 minutter. Det kjører også silkemykt på Switch, som bonus.

Så har vi det andre salgspunktet som er nytt for Deluxe, nemlig en ny sidehistorie fokusert på eventyrene til Olimar og Louie, hovedkarakterene fra de forrige spillene i serien. Dessverre er disse lite mer enn glorifiserte utfordringer som allerede eksisterer i originalen, bare at du spiller som Olimar og Louie og får vite bittelitt mer enn du gjorde i originalen. Litt skuffende at vi ikke får nye områder å utforske, men de er underholdende nok at det er verdt gjennomføring.

Det tredje salgspunktet vil kanskje gå umerket for de fleste, men for alle med erfaring fra originalen er det verdt å få med seg at Nintendo har gjort mye arbeid for å rebalansere og finpusse opplevelsen. Enormt mange ting her er lite merkbart, men kommer sammen for å gjøre det vanskelig å gå tilbake til Wii U-versjonen. Du har flere valg for kontrollering: Man kan bruke den innebygde gyroen for å sikte som i Wii-utgavene, eller bruke kontrollspakene som i originalen på Gamecube. Begge fungerer og det er opp til brukerens preferanse. Begge fungerer også i håndholdt, men gyroen er litt vanskeligere da man beveger hele skjermen mens man prøver å sikte. Jeg savner touch-kontrollene som var i Wii U-utgaven.

Man kan velge å spille spillet i forskjellige vanskelighetsgrader: Easy, Normal, Hard og Extra Spicy, som låses opp etter man runder spillet på Hard. Easy minker tidspresset, Hard og Extra Spicy styrker fiendene og gjør at man må være mer bestemt i strategiene sine.

Noen gameplay-justeringer: Kartet er nå å finne bak minus-knappen, da det ikke lenger er to skjermer. Nektar-egg for å oppgradere pikmin er mye lettere å finne enn før. Spillet har før latt deg zoome inn for å låse deg inn på en fiende, noe som er endret litt i Deluxe. Låsingen gjør at du lettere kan sikte på én fiende, men nå zoomes det ikke og man kan fortsatt se omverdenen og reagere på andre fiender. Man kan også enkelt tappe låse-knappen for å bytte mellom mål. Man kan også bytte kapteiner mer spesifikt ved å trykke Y, hvor man i originalen måtte bla gjennom de i fast rekkefølge. Best av alt - man trenger ikke lenger stå helt tett på en pikmin for å hive den.

Det er flere ting jeg kunne nevnt, alt fører til en bedre opplevelse. Pikmin 3 Deluxe gjør at jeg har så godt som null grunner til å støve av Wii Uen min, samtidig som det gir flere nye sjansen til å oppleve dette fantastiske strategispillet. Det er til og med en demo ute på eShop nå, så usikre kan teste det ut. Det eneste som mangler er mer online-funksjonalitet, spesielt i en tid hvor det er vanskelig å oppholde seg i lag. Ellers er dette den beste måten å spille Pikmin 3 på, og en opplevelse jeg kommer til å gå tilbake til gang på gang for å forbedre strategier.