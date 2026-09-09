Pikmin 4 får en Nintendo Switch 2-versjon med en ny spillmodus

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Vi har sett at The Legend of Zelda, Super Mario Party, Kirby, Pokémon og Metroid har fått Nintendo Switch 2-utgaver, og nå blir Pikmin med på listen over titler som får tilleggsfunksjoner for Nintendos nyeste konsoll.

Dandori Academy kommer til Pikmin 4 med Nintendo Switch 2-utgaven. Her får du ta på deg spesielle utfordringer i visse nivåer, der du må mestre kontrollen over Pikminene dine og terrenget rundt deg for å klare nivåene så effektivt som mulig. Stemmestyring for Ochi ble også bekreftet i Nintendo Switch 2 Edition av « Pikmin 4, som en del av dagens Nintendo Direct.

Nintendo Switch 2 Edition av Pikmin 4 kommer ut 12. november, noe som gir oss en ny grunn til å gå tilbake til våre gamle lagringer og se hvilke oppgraderinger den nye versjonen byr på.