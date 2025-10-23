Pikmin 4 får en stor oppdatering i november: Ny Pikmin-type, fotomodus og fredelig modus

HQ

Da vi så den mystiske Close to You-kortfilmen Nintendo la ut på YouTube for noen uker siden, som senere viste seg å være Pikmin, var det mange av oss som trodde at selskapet kanskje ventet på den femte delen i serien, nå som Nintendo Switch 2 er så fattig på kunngjøringer om store spillutgivelser. Til slutt ble det avslørt at det bare var en felttest for Nintendos filmavdeling, men det ser ut til at de parallelt faktisk jobbet med noe for den siste utgivelsen i serien.

Det stemmer, nesten to år etter utgivelsen vil Pikmin 4 motta en stor gratis oppdatering i november. Denne oppdateringen inkluderer cross-over-innhold med Pikmin-mobiltittelen Pikmin Bloom, i tillegg til å legge til nye moduser i Nintendo Switch-basisspillet.

Det kanskje mest interessante av alt vil være å prøve ut de nye Decor Pikmin, en ny variant av disse halvvegetabilske skapningene som mobilspillere allerede var kjent med, og som nå gjør sin konsolldebut. Decor Pikmin er Pikmin som bærer en slags dekorasjon de har funnet rundt om i verden, noe som gir variasjon og farge til troppen din med små hjelpere.

Et kamera (en fotomodus) er også lagt til, med visse tilpasningsfunksjoner som å legge til rammer, stempler og unik innramming.

Sist, men ikke minst, kommer en ny fredelig modus der skapninger i verden, som vanligvis er fiendtlig innstilt til Pikmins tilstedeværelse, nå vil være nøytrale med mindre du angriper dem først. En god måte å introdusere de små til Pikmin-universet på, uten det vanlige stresset med å håndtere den lille hæren av skapninger.

Sjekk ut alle disse forbedringene i den gratis oppdateringen på Pikmin 4 nedenfor. Det er ingen utgivelsesdato ennå, men den kommer neste måned.