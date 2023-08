Pikmin 4 fortsetter sin dominans på de japanske fysiske spillelistene.

HQ

Mens FIFA 23 nok en gang er salgstoppen i Storbritannia, er det en helt annen historie i Japan. Som Famitsu rapporterer, har Pikmin 4 fortsatt sin seiersrekke på toppen av hitlistene og erobret den fysiske salgstoppen for tredje uke på rad.

Det bemerkes at Pikmin 4 allerede har solgt 597 000 fysiske eksemplarer bare i Japan, og selv om dette er nok til å holde det på toppen av listene, ser årets store fysiske vinner fortsatt ut til å være The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, som har solgt 1,8 millioner fysiske eksemplarer bare i Japan siden lanseringen.

Switch er også fortsatt den største spillboksen i Japan, og de ti mest solgte spillene er alle basert på denne plattformen.