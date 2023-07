Pikmin 4 Guide til å bli den beste speideren i Redningskorpset

HQ

Trilogien om Shigeru Miyamotos siste store idé ble avsluttet for ti år siden med det som var prikken over i-en for serien. Vi ble derfor svært gledelig overrasket over å se at Pikmin 4 er enda bedre enn forgjengerne.

Vakrere, mer komplett, mer variert og morsommere? Eventyrene dine når du utforsker små naturområder og til og med menneskelige interiører på jorden sammen med din personlige astronaut er en av sommerens morsomste og mest avslappende opplevelser, men det betyr ikke at de er en dans på roser.

Hvis du vil være den beste speideren i redningspatruljen, finne Olimar og fullføre spillet 100 % (vær oppmerksom på at det er mye ekstra innhold etter den første slutten og rulleteksten), må du ikke bare bruke de beste strategiene ved hjelp av Dandoris mantra, men du må også forstå alle de nye funksjonene som Pikmin 4 bringer til serien: nye kontroller, bruk av Oatchi, snarveier og mye mer.

Miyamoto-san har selv definert begrepet på følgende måte Dandori:

"Vi kaller det 'Dandori' på japansk: strategisk planlegging, utplassering og styring av pikminer."

Og det er slik de forklarer det i spillet:

"Dandori er prosessen med å planlegge ting på forhånd og jobbe effektivt for å gjennomføre planene."

Har du allerede tatt på deg hjelmen og renset fløyten for sikkel? Da er det bare å sette i gang!

Ikke heng deg opp i nye løk: Det finnes flere måter å få nye Pikmins på.

"Hvor er løken med de iskalde Pikmins?" "Hvordan får jeg tak i den blå løken?" "Hvor er de hvite og lilla Pikmins?"

Det er veldig, veldig sannsynlig at du kommer til å stille deg selv disse tre spørsmålene midt i spillet, men ikke bekymre deg, for spillet har flere svar.

Den første blå løken du kommer over, ser for eksempel ut som et egg i Sun-Speckled Terrace, men siden du ikke kan ta med deg Oatchi på grunn av visse hindringer i veien, er det ikke sikkert at du har de 20 blå Pikminene du trenger for å transportere den til hovedløken for å slå den sammen.

I et senere område (i Serene Shores, i det området som er ganske mye dekket av vann) er det faktisk en annen blå løk som er mer innen rekkevidde (det er også to gule løk, for eksempel, hvis du går glipp av den første), men hvis du vil ta den i Sun-Speckled Terrace kan du få flere blå Pikmins uten å ha løken deres i hulene. Det finnes alltid ekstra muligheter for Pikmin i tunnelene hvis du mangler løken deres. Dette er trikset for de Pikmin-typene du ikke har løk til ennå (vanligvis blå og isete). Du vil sannsynligvis bare få disse i hulene helt til du ser den første slutten, for eksempel hvit (gift), bevinget (flygende), lilla (styrke på 10) eller stein (stein).

Det er to eller tre steder i bestemte områder der du virkelig kan bruke mange iskalde Pikmins til å fryse store vannbassenger, enten for å bære ting med Oatchi og ikke-blå Pikmins over den iskalde overflaten, eller for enkelt å drepe en haug med vannfiender. Uansett, bruk rådene ovenfor og skaff deg en god bestand av iskalde Pikmins i hulene, for det er ikke før i området Hero's Hideaway (i fryseren, selvfølgelig) at du vil kunne få tak i Icy Onion og dermed kunne generere mange iskalde Pikmins ved å absorbere blomsterblader og falne fiender.

Generelt: Benytt anledningen til å rekruttere alle de ville Pikminene fra hulene, bruk alleblomster som spirer for å forvandle de vanligste Pikminene til sjeldnere typer, og ikke bli for opptatt av å få "den neste løken" på første forsøk.

Når du har sett rulleteksten, finner du de manglende løkene i de ekstra områdene. Nemlig:

Den svarte løken til steinpikminene finner du på <strong>Giant's Hearth, det første nivået etter at du har reddet Olimar og leter etter Luis etter den første slutten og rulleteksten.

Ta den hver gang du ser en flarlic!

Disse bleke løkene kalles flarlics. I motsetning til de fargede løkene lar de deg ikke spire nye Pikmin-typer, men øker den totale kapasiteten til løken din med 10, ikke for lagring, som er uendelig, men for forsyning. De er med andre ord ekstremt viktige fordi de øker det maksimale antallet Pikminer du kan ta ut av løken og ta med deg, opp til maksimalt 100.

Og hva skjer når du når 100? Vel, i likhet med løken, er det flere flarlics enn du trenger for å gi deg frihet i spillets progresjon. Når du har økt til 100 Pikmins, vil de neste flarlics du absorberer, få løken til å produsere nektar for å blomstre Pikmins (eller for å helbrede Oatchi) og også rød nektar for å lage krydret spray.

Oatchi kan bære Pikmins på egen hånd.

Hvis du bare har spilt med Oatchi en kort stund og har lært deg kommandoen "Alternate Pikmin/Oatchi", tror du kanskje at Pikminene alltid blir hos figuren din og at Oatchi bare kan handle alene. Ingenting kunne vært lenger fra sannheten: Oatchi har sin egen fløyte (vel, bjeffer, ser det ut til) og kan bære Pikmin på ryggen for å kaste dem, samt, med en oppgradering, plukke dem opp fra bakken. For å gjøre det lettere å dele Pikmins mellom Oatchi og figuren din i de oppgavene de må utføre parallelt, anbefaler vi at du benytter deg av følgende punkt...

Husk de avanserte kontrollene for Scatter og Form Line

Hvis du holder Y nede og beveger venstre spak oppover, kan du spre pikminene for å skille dem etter farge. Ettersom du maksimalt kan ha med deg tre forskjellige typer, vil den fargen du er utstyrt med, bli hos deg, og de to andre vil danne pene grupper til venstre og høyre. Dette er flott når du skal utføre en oppgave til fots med en bestemt type for å unngå fare (f.eks. hvis du vil gå i vannet uten å svømme med Oatchi), og slik at hunden kan ta med seg noen bestemte Pikmins.

På den annen side er Form line også veldig nyttig: Når du har fått russens FoU-objekter som treningstrompet, holder du nede ZL og beveger høyre spak for å flytte en hel tropp med Pikmins. Trodde du at denne kommandoen ble fjernet fra spillet! Dette er selvfølgelig viktig for å absorbere nektar eller unngå noen fiender og farer.

Forbedre Oatchis Charge-egenskaper og utvid helsestangen hans.

For å overleve i noen grotter må du kjøpe spesifikke ting fra russens gadgets, for eksempel hodelykt (for å se bedre i mørket) eller de ulike elementmotstandene mot ild, kulde, elektrisitet eller gift, både til Oatchi og karakteren din. Men med mindre du trenger disse dingsene til neste mål, bør du ikke kjøpe dem til deg selv med det første, men heller fokusere på å forbedre Oatchi.

Du kan gi råvarer til Russ selv for å forlenge den tobeinte hundens helsestang, og vi anbefaler at du gjør dette så snart som mulig fordi han vil være mer utsatt for fiendens bitt og hakker enn karakteren din, og du vil ikke at han skal besvime. Etter hvert som du tjener XP-poeng til Oatchi ved å redde flere skipbrudne, kan du snakke med kaptein Shepherd og velge "Trening" for å investere dem i ulike ferdigheter. Vi anbefaler at du starter treningen med å oppgradere Oatchis styrke (slik at du ikke trenger så mange pikminer som bærer gjenstander) og, viktigst av alt, Charge, som er et flott trekk som gjør at du kan ta ut mindre fiender og deretter slå de store og få alle pikminene til å hoppe av ryggen hans for å angripe. For en fornøyelse!

Deretter må du forbedre Bite når du begynner å la Ochin være alene om å beskytte soner eller Lumiknolls, og avhengig av i hvilken rekkefølge du utforsker de ulike destinasjonene, kan det være lurt å øke hastigheten på Svømming eller hvor raskt han trekker opp plantede Pikmin.

Først må du rydde kartet og låse opp punktene for å flytte basen.

Det er liten vits i å komme langt i soneutforskningen hvis du ikke rydder alle mulige veier tilbake til basen for fiender. Dette er viktig fordi det kan virke som om Pikminene vil gå tilbake samme vei som du kom, men de kan, avhengig av type, bestemme seg for å ta en snarvei eller en annen vei, og underveis vil de sannsynligvis bli angrepet av fiender som du ikke har eliminert. Det er best å følge dem de første gangene til Beagle eller Onion når de bærer på de første skattene og byttet, slik at du kan kalle dem tilbake hvis det oppstår fare.

Det sier seg selv at de vil være mye mer utsatt når de går alene frem og tilbake til basen for å hente råvarer og gjøre dem om til leire som de kan ta med tilbake og bygge.

Det er også veldig praktisk, hvis du har nok av den rette typen Pikmins, å rydde områdene der du kan flytte basen. Dette er en flott ny funksjon i dette spillet, og endringen skjer praktisk talt umiddelbart, både i hovedområder og huler, og gir deg mange flere strategiske muligheter. I tillegg følger alle Pikmins som befant seg i basen med den umiddelbart, mens de som var på vei, endrer destinasjon umiddelbart. Men som sagt: vær forsiktig hvis du ikke har ryddet kartet for insekter først.

Snakk med alle figurene i leiren og ta sideoppdrag for å få tak i råvarer.

Når du nettopp har reddet en skipbrudden, dukker vedkommende opp i leiren din. Kaptein Shepherd forteller deg at oppdraget ditt ikke er over når du har reddet dem: De må bli tatt imot og lyttet til, og det er nettopp dette du ikke bør overse. Første gang du snakker med en NPC, selv om de har et beundringsikon, vil de bare presentere seg og takke deg for arbeidet ditt. Du må snakke med dem igjen for å få dem til å gi deg oppdragene sine, og de vil sannsynligvis belønne deg med verdifulle råvarer når du fullfører oppdragene deres.

Tilpass hurtighandlingene dine

Hurtighandlinger er snarveier for å bruke ferdigheter eller gjenstander uten å måtte lete etter dem i den tilhørende menyen. De er svært nyttige og intuitive i stressende situasjoner, så vi anbefaler at du går til pausemenyen ("-") og deretter til "Quick Actions".

Vi har for eksempel tildelt Loose call-antennen til å trykke på venstre pinne (når vi først har låst opp og skaffet oss dette FoU-elementet fra Russ, selvfølgelig), fordi det er en av de handlingene du vil utføre mest i spillet ditt: å kalle til din posisjon alle Pikmins som har blitt etterlatt på løken uten en oppgave, og bare ligger der og slapper av.

Det finnes andre nyttige ting, som Super Spicy Spray, som gir deg en boost mot tøffere sjefer eller langsommere oppgaver, og det er også Base Call Antenna, som i dagens siste øyeblikk kan sende spredte Pikmins til løken eller komme til nytte når du flytter basen i nivået.

Det sier seg selv at det er lurt å ha dronespeideren tilgjengelig, en flott ny funksjon som gir deg et fugleperspektiv før du beregner en rute gjennom et nytt scenario. Se opp for skjulte fiender, enten fordi de er begravd eller fordi de går i ett med omgivelsene.

Typer pikminer i hver sone og antall redninger, skatter og løk

Vi startet denne guiden med å anbefale deg å ikke bli besatt av å få tak i den neste løken, ikke sant? Vel, hvis du vil vite hva slags Pikmins du kan finne på hvert kart og i hulene deres, samt hva du må samle inn for å klare 100% av sonene og til slutt spillet, kan du ta en titt på denne listen. Husk forresten at flarlics du samler inn, regnes som løk.

Solspekket terrasse



Innfødte pikminer: Rød, gul, isete



Reddet: 7



Skatter: 34



Løk: 4



Blomstrende Arcadia



Innfødte pikminer: Rød, gul, blå, isete, steinete



Reddet: 9



Skatter: 60



Løk: 3



Serene Shores



Innfødte pikminer: Rød, blå, isete, bevinget, lilla, hvit



Reddet: 10



Skatter: 86 (Sjekk under bakken eller bruk en skattemåler for å finne mange av disse)



Løk: 3



Heltens gjemmested



Innfødte pikminer: Icy, Stony, Purple, White



Redninger: 6



Skatter: 86



Løk: 3



Giant's Hearth



Innfødte pikminer: Rød, steinete, bevinget, lilla, hvit



Reddet: 8



Skatter: 55



Løk: 3



Urkratt