Pikmin 4: Hvordan spille som Olimar

Olimar er hovedpersonen i Pikmin-serien, men han er merkbart fraværende i det fjerde spillet i serien. Han er fortsatt til stede, men i stedet for å ha kontroll over vår favorittkaptein med rund nese, er vi på jakt etter ham i begynnelsen av spillet sammen med de andre skipbrudne som har havnet på en merkelig planet som definitivt ikke er jorden.

Som du sikkert har gjettet ut fra tittelen, inneholder dette store spoilere fra historien på Pikmin 4, så hvis du vil gå inn i spillet med helt ferske øyne, foreslår vi at du klikker deg videre nå. Ellers kan du se her hvordan du kan spille som Olimar og låse opp spillsegmentene hans i Pikmin 4.

Teknisk sett får du spille som Olimar i de første fem minuttene av spillet, da han er på jakt etter deler til skipet sitt. Etter dette svært korte segmentet blir du dessverre skilt fra ham når du tar på deg rollen som din egen, tilpassede karakter, og kan ikke tenke på å spille som ham igjen før du har fullført hovedoppdraget med å spore ham opp. Dette gjør du ved å spille spillet og samle nok sparklium til du har låst opp området Hero's Hideaway.

Der finner du en safe på toppen av en hylle hvis du går i nordøstlig retning fra basen din. Safen krever en kombinasjon som du bør lære deg etter hvert som du kommer deg gjennom spillet. For oss var det 851, men dette vil endre seg fra spill til spill, så det er noe hver enkelt spiller må finne ut av på egen hånd. Prøving og feiling kan gjøre underverker, og det ser ikke ut til at det er noen grense for hvor mange forsøk du kan gjøre, ettersom det å åpne safen er nøkkelen til å komme videre i historien.

Når safen er åpen, blir du møtt av en løvunge, en av de skipbrudne som har fått en sykdom som gir dem løv i hele ansiktet og sletter det meste av hukommelsen. Der utfordrer løvlingen deg til en Dandori-kamp og hevder at han er kaptein Olimar. På dette tidspunktet bør du være vant til å møte denne røde løvlingen med stor nese, siden han har dukket opp i flere områder og utfordret deg til å se hvem som kan få tak i mest tyvegods innen tidsfristen. Du har sikkert allerede gjettet at denne løvlingen er Olimar, så det var ikke noe sjokk å høre ham si det. Gå ned i tunnelen etter løvlingen og den grønne redningsvalpen som har fulgt etter ham, så møter du din tøffeste Dandori-utfordring hittil. Heldigvis kan du i dette oppdraget bruke en hemmelig bombe, noe som kan gi deg en stor fordel så lenge du får tak i den før motstanderen. Uansett hvilken måte du velger å slå løvlingen på, vil han besvime i ren ærefrykt over dine Dandori-ferdigheter, akkurat som de andre løvlingene i spillet. Deretter er det bare å ta ham og sette ham på S.S. Beagle. Sørg også for å ha litt av løvlingkuren på deg, enten du får den fra en nattekspedisjon på forhånd eller etter at du har brukt dagen på å utforske Heltenes gjemmested.

Etter at Olimar er reddet og har kommet til fornuft, er du ferdig med "hovedhistorien" i Pikmin 4, og du får se avslutningsscenen ved siden av rulleteksten. Før du kan avslutte ekspedisjonen for godt, må du imidlertid returnere til den fremmede verdenen for å fullføre en siste del av oppdraget, som vi ikke vil røpe her. Når du har returnert til baseleiren etter rulleteksten, vil Olimar be deg om å snakke med ham.

Der vil han fortelle om tiden før han ble løvling, og spørre om du vil høre hans historier om skipsvraket. Hvis du sier ja, går du over til å spille som Olimar i den nye spillmodusen Olimar's Shipwreck Tales. Dette er det eneste segmentet der du spiller som Pikmin-hovedpersonen, og du får oppleve litt mer tradisjonell mekanikk. Du starter for eksempel med bare én løk og en kapasitet på 20 Pikmin. Dessuten har du en tidsfrist på 15 dager til å samle så mange skipsdeler som mulig.

Så der har du det. Det er ganske enkelt å spille som Olimar, for du må egentlig bare fortsette å spille hovedhistorien og sørge for å snakke med ham før du fortsetter med oppdragene dine etter rulleteksten. Du kan når som helst hoppe inn og ut av Shipwreck Tales, så når du er ute etter litt Pikmin-nostalgi, kan du styre gamle Captain Olimar igjen.