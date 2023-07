Pikmin 4 topper de britiske salgslistene i debuten, mens Zelda: Tears of the Kingdom faller ut av topp tre.

HQ

Den britiske bransjeorganisasjonen for spill og interaktiv underholdning, Ukie, har delt informasjon om den siste ukens salgslister i Storbritannia. Informasjonen viser at Pikmin 4 har stormet til topps på hitlistene etter debuten, og har slått FIFA 23 av toppen av listen.

FIFA faller ned til andreplass, mens The Sims 4: Horse Ranch havner på tredjeplass og slår The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ut av topp tre for første gang siden lanseringen i slutten av mai.

Zelda har bare falt til fjerdeplass, mens Mario Kart 8 Deluxe, Hogwarts Legacy, Call of Duty: Modern Warfare II, Minecraft, Elden Ring, og Diablo IV utgjør resten av topp ti-listen.

Du kan se hele topp 40-listen for den siste uken med salgsdata for britiske bokser her.