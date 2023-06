Pikmin 4s historietrailer viser hvordan man lager sin egen karakter

HQ

PlayStation har allerede hatt sin store sommershowcase, og Xbox Games Showcase er på søndag, men Nintendo har ikke sagt noe om en Direct. Det er fordi de som vanlig har valgt sin egen unike tilnærming.

Vi har plutselig fått en ny trailer for Pikmin 4 som gir oss en kort presentasjon av spillets historie og en rask titt på karakterskaperen før de annonserer at forhåndsbestillingene har startet. Deretter avsluttes traileren med å gjenta at spillet lanseres 21. juli, så ingen grunn til å bekymre seg for en forsinkelse.