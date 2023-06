Pikmin 4-trailer forklarer og viser alt du bør vite

HQ

Alex fikk lov til å dele sine tanker etter å ha spilt starten av Pikmin 4 for noen timer siden, så la oss plusse på med en nyttig trailer.

Videoen nedenfor er Pikmin 4s såkalte oversiktstrailer, noe som betyr at den viser og forklarer stort sett alt du bør vite om spillet. Dette inkluderer detaljer som selv de som aldri har spilt et spill i serien før vil ha godt av, men det meste er fokusert på nye elementer som hjelpsomme Oatchi, spesielle Pikmin, hva som gjør natteekspedisjoner annerledes, flerspillermodusene og mer. Deretter avsluttes den med å minne oss på at spillet kommer til Nintendo Switch 21. juli og at du kan spille en demo allerede nå.